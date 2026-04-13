Half Day School Timing Change: వేసవికాలం మొదలైన తర్వాత ఎండల తీవ్రత రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు చాలా ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో 43 నుంచి 45 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. దీంతో ప్రజలు మాత్రమే కాదు..చిన్న పిల్లలు కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వాలు ఇప్పటికే ఒంటిపూట బడులను అమలు చేస్తున్నాయి. విద్యార్థుల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఉదయం మాత్రమే క్లాసులు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఉదయం 7:45 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30 వరకు తరగతులు జరుగుతున్నాయి. కొన్ని ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అయితే ఉదయం 8 నుంచి మధ్యాహ్నం 1 వరకు క్లాసులు నిర్వహిస్తున్నాయి.
అయితే ఇప్పుడు సమస్య ఏమిటంటే.. మధ్యాహ్నం సమయానికి ఎండలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. పిల్లలు ఇంటికి వెళ్లే సమయానికి వేడి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ కారణంగా ఒంటిపూట బడుల టైమింగ్ను మరింత ముందుకు మార్చాలని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాయి.
ఉపాధ్యాయ సంఘాల అభిప్రాయం ప్రకారం, స్కూల్ సమయాన్ని ఉదయం 11 గంటలకే ముగిస్తే మంచిదని అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఆ తర్వాత ఎండలు మరింత పెరుగుతాయి. చిన్నపిల్లలు ఈ వేడిని తట్టుకోవడం చాలా కష్టం అవుతుంది. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో స్కూల్ నుంచి ఇంటికి నడుచుకుంటూ వెళ్లే పిల్లలకు ఇది పెద్ద సమస్యగా మారుతోంది.
ఇక ప్రభుత్వం కూడా ఇప్పటికే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. స్కూల్స్లో ఉదయం రాగిజావ ఇవ్వడం, మధ్యాహ్నం భోజనం అందించడం వంటి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. పిల్లలు డీహైడ్రేషన్కు గురికాకుండా నీళ్లు తాగాలని కూడా సూచిస్తున్నారు.
ఇప్పటికే ఈ నెల 23 వరకు ఒంటిపూట బడులు కొనసాగుతాయని ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత ఏప్రిల్ 24 నుంచి వేసవి సెలవులు ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే ఈ మధ్యకాలంలో ఎండలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉండటంతో టైమింగ్ మార్పుపై ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుందా అనే విషయంపై ఆసక్తి నెలకొంది.