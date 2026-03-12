Half Day Schools: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మార్చి 15 నుంచి ఒంటి పూట బడులు.. ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన విద్యాశాఖ..!

Half Day Schools In Telangana From March 15: తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్కూలు విద్యార్థులకు, తల్లిదండ్రులకు కీలక సూచన చేసింది. ఈనెల 15వ తేదీ నుంచి ఒంటి పూట బడులు ప్రారంభించాలని విద్యాశాఖ జీవో జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు, ఎయిడెడ్ పాఠశాలలో ఏప్రిల్ 23వ తేదీ వరకు ఒంటిపూట బడులు నడవనున్నాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం .
తెలంగాణలో ఒంటిపూట బడులు మొదలవనున్నాయి. విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు కీలక సూచన చేసింది తెలంగాణ విద్యాశాఖ. ఏప్రిల్ 23వ తేదీ వరకు హాఫ్ డే స్కూల్స్ కొనసాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మార్చి 15వ తేదీ నుంచి వంటి పూట బడులు ప్రారంభించాలని విద్యాశాఖ జీఓ కూడా జారీ చేసింది.
ఇది అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు, ఎయిడెడ్ పాఠశాలలకు వర్తిస్తుంది. ఉదయం 8:00 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల వరకు తరగతులు నిర్వహించాలని ఆదేశించింది. అయితే, మార్చి 14వ తేదీ తెలంగాణలో పదవ తరగతి బోర్డు పరీక్షలు కూడా ప్రారంభం కానున్నాయి.
ఈ బోర్డు పరీక్షల దృష్ట్యా విద్యార్థులకు స్పెషల్ క్లాసులు కొనసాగుతాయని వెల్లడించింది. ఈ నేపథ్యంలో అన్ని స్కూలు ఈ టైమింగ్స్ పాటించాలని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో కూడా కచ్చితంగా ఒంటిపూట పని చేయాల్సి ఉంటుందని విద్యాశాఖ వర్గాలు తెలిపాయి.
పదో తరగతి పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్న స్కూల్లో మధ్యాహ్నం 1:00 గంటల నుంచి 5:00 గంటల వరకు పాఠశాలలు నిర్వహించాలని సూచించింది. ఇది కేవలం పరీక్షలు జరుగుతున్న రోజులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. మిగతా అన్ని రోజుల్లో ఉదయం 8 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30 వరకు ఒంటిపూట బడులు నిర్వహించాలని ఆదేశించింది.
ఇది ప్రైమరీ, అప్పర్ ప్రైమరీ, హై స్కూల్ గవర్నమెంట్, ఎయిడెడ్ ,ప్రైవేటు స్కూళ్లకు కూడా వర్తిస్తుంది. ఇదిలా ఉండగా ఏప్రిల్ 23వ తేదీ వరకు ఈ ఒంటి పూట బడులు నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత స్కూళ్లకు వేసవి సెలవులు ప్రారంభమవుతాయి. మళ్లీ జూన్ 2 నుంచి కొత్త విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం కానుంది.