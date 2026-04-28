English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
Hamsa Mahapurusha Rajayoga: ఈ 3 రాశులకు మహర్దశ.. హంస మహాపురుష రాజయోగంతో సిరిసంపదలు!

Hamsa Mahapurusha Rajayoga Effect On Zodiac: హంస మహాపురుష రాజయోగం ప్రభావంతో ఈ కింది రాశులవారికి ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వీరికి కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరడమే కాకుండా ఆర్థికంగా అద్బుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి అద్భుతంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Hamsa Mahapurusha Rajayoga Effect On Zodiac Telugu: దేవగురువుగా భావించే గురు గ్రహం సంచారం చేయడం కొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు. ఈ గ్రహం రాశి మారినప్పుడల్లా మొత్తం అన్ని రాశులవారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో ఎంతో  శక్తివంతమైన యోగాలు కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఈ సమయంలో ఏర్పడే శక్తివంతమైన యోగాలు అన్ని రాశులవారిపై ఊహించని ప్రభావాన్ని చూపుతూ ఉంటాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 
1 /6

ఇదిలా ఉంటే ఈ ఏడాది జూన్ 2 న బృహస్పతి ఉచ్చ రాశిగా భావించే కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించబోతోంది. చాలా ఏళ్ల తర్వాత ఎంతో శక్తివంతమైన హంస మహాపురుష రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా మొత్తం అన్ని రాశులు ఊహించని స్థాయిలో ప్రభావితమవుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులవారికి అద్భుతమైన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. 

2 /6

బృహస్పతి గ్రహం కారణంగా ఏర్పడే హంస మహాపురుష రాజయోగం ప్రభావంతో మీన రాశివారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి విద్యతో పాటు శుభ ఫలితాలు కూడా కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునేవారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా విదేశాలకు వెళ్లి చదువుకోవాలనుకునేవారికి అద్భుతమైన కల కూడా నెరవేరుతుంది. అంతేకాకుండా వ్యాపారాలు చేసేవారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. 

3 /6

ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగం కర్కాటక రాశివారికి గోల్డెన్ పీరియడ్ అని భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో వీరికి అనేక రకాల అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా నిరుద్యోగులకు కోరుకున్న ఉద్యోగాలు కూడా లభించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా అద్భుతంగా లభించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అలాగే పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు కూడా సులభంగా పూర్తవుతాయి. కొత్త ఆదాయ మర్గాలు కూడా తెరుచుకుంటాయి. అనారోగ్య సమస్యల నుంచి కూడా ఈ సమయంలో ఉపశమనం లభిస్తుంది.   

4 /6

హంస మహాపురుష రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌తో మేష రాశివారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా సుభ సంతోషాలు కూడా అద్బుతంగా పెరుగుతాయి. దీంతో పాటు కొత్త ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. అలాగే రియల్‌ ఎస్టేట్‌ రంగంలో ఉన్న వ్యాపారస్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.   

5 /6

మేష రాశివారికి కుటుంబ సభ్యుల నుంచి కూడా ఈ సమయంలో అదాయ వనరులు కూడా లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా సమాజంలో ఊహించని స్థాయిలో గౌరవం కూడా లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో పాటు దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి ఎంతో సులభంగా ఉపశమనం లభించబోతోంది. అలాగే అనుకున్న పనులు చేసి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా పొందుతారు. 

6 /6

Next Gallery

Gold Rate Today: ఫెడ్ నిర్ణయానికి ముందే పాతాళానికి పసిడి.. బంగారం ధర ఎంతో తెలుసా? ఏప్రిల్ 28వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!