Hamsa - Malavya Rajayogam: హంస-మాలవ్య రాజయోగం.. ఈ 3 రాశుల వారికి ఆకస్మిక సంపదతో పాటు అనుకోని అదృష్టం..

Hamsa - Malavya Rajayogam: హంస, మాలవ్య రాజయోగం రెండూ జ్యోతిషశాస్త్రంలో చాలా శుభప్రదంగా పరిగణించబడతాయి. బృహస్పతి తన ఉచ్ఛ రాశి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు హంస రాజయోగం ఏర్పడుతుంది, అయితే శుక్రుడు తన ఉచ్ఛ రాశి మీన రాశిలో సంచారాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు మాలవ్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ రెండు యోగాలు సంవత్సరం మధ్యలో ఏర్పడుతున్నాయి.
హంస, మాలవ్య రాజయోగం కారణంగా కొన్ని రాశులకు అపారమైన ప్రయోజనాలు లాభిస్తాయి. మార్చి 2న శుక్రుడు తన ఉచ్ఛ రాశి మీనరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. జూన్ 2న బృహస్పతి తన ఉచ్ఛ రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ రెండు యోగాలు ఏ రాశి వారికి ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో తెలుసుకుందాం..
హంస-మాలవ్య రాజయోగం జీవితంలో అనేక ముఖ్యమైన మార్పులను తీసుకువచ్చే అత్యంత శక్తివంతమైన యోగంగా పరిగణించ బడుతుంది. ఈ యోగం ఏప్రిల్లో ఏర్పడుతుంది. ఇది మూడు రాశుల వారి అదృష్టాన్ని మార్చబోతుంది. ఆ అదృష్ట రాశులు ఏంటో చూద్దాం..
కర్కాటక రాశి: హంస, మాలవ్య రాజయోగం కర్కాటక రాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే బలంగా ఉండబోతుంది. సంపదను కూడబెట్టుకోవడంలో మీరు విజయవంతమవుతారు. మీ మాట తియ్యగా ఉంటుంది. మీ ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగంలో ఉన్న వారికి బంగారం లాంటి విజయాన్ని అందుకుంటారు. మీ ఆదాయంలో అకస్మాత్తుగా గణనీయమైన పెరుగుదల ఉండబోతుంది.
కుంభ రాశి. కుంభ రాశి వారికి హంస, మాలవ్య రాజయోగం చాలా బాగా ఉండబోతుంది. కుటుంబ వాతావరణం బాగుంటుంది. మీ పని స్థిరంగా ఉండబోతుంది. మీరు శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. మీరు అనేక వనరుల నుండి డబ్బు సంపాదించడంలో విజయం సాధిస్తారు. విదేశాలలో ఉద్యోగం పొందాలనే మీ కల నెరవేరే అకకాశాలున్నాయి. ఇంట్లో కొన్ని శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. మీరు ఏదైనా పనిలో గొప్ప విజయాన్ని అందుకుంటారు. ఒక ముఖ్యమైన వ్యాపార ఒప్పందం ఖరారు కావచ్చు. మొత్తంమీద, ఇది మీకు ఇది సువర్ణ మయ కాలం అని చెప్పాలి.
కన్య రాశి: మార్చి నుండి జూన్ వరకు కాలం కన్యరాశి వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. ఈ కాలంలో మీ ఆదాయం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. మీరు కోరుకున్న ఉద్యోగాన్ని పొందే అవకాశాలున్నాయి. మీ సామాజిక స్థితి గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉండబోతుంది. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులతో పాటు అనేక మంచి అవకాశాలు లభించనున్నాయి. వైవాహిక జీవితం సంపన్నంగా ఉండటం గ్యారంటీ.
గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, నమ్మకాలు లేదా ఇతర మత గ్రంథాలతో పాటు వంటి సామాజిక వివిధ మాధ్యమాల నుండి సేకరించి ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ దీనిని నిర్ధారించలేదు.