Hansika Fitness Secret: డైటింగ్ లేకుండానే సైజ్ జీరోతో హన్సిక..ఆమె ఫిట్‌నెస్ వెనుక అసలు రహస్యం అదే!

Hansika Fitness Diet Secret: ఒకప్పుడు 'బొద్దుగుమ్మ'గా టాలీవుడ్‌లో వెలుగు వెలిగిన హన్సిక మోత్వానీ, ఇప్పుడు స్లిమ్ అండ్ ఫిట్‌గా మారి అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. అయితే, ఆమె ఫిట్‌నెస్ వెనుక ఉన్న రహస్యం కఠినమైన డైటింగ్ కాదు.. కేవలం క్రమబద్ధమైన వ్యాయామం మాత్రమేనని హన్సిక స్వయంగా వెల్లడించింది. ఇటీవల ప్రముఖ దర్శకురాలు ఫరా ఖాన్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో హన్సిక తన లైఫ్ స్టైల్ గురించి ఆసక్తికరమైన విషయాలను పంచుకుంది.
ఇటీవల ప్రముఖ దర్శకురాలు ఫరా ఖాన్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో హన్సిక తన లైఫ్ స్టైల్ గురించి ఆసక్తికరమైన విషయాలను పంచుకుంది.

హన్సిక డైట్‌లో ఉంటుందని భావించిన ఫరా ఖాన్‌కు ఆమె షాకింగ్ సమాధానం ఇచ్చింది. తాను ఎటువంటి కఠినమైన ఆహార నియమాలు పాటించడం లేదని, తనకు నచ్చిన ఆహారాన్ని తింటూనే ఫిట్‌గా ఉంటున్నానని స్పష్టం చేసింది.

హన్సిక ఇంత సన్నగా అవ్వడానికి ప్రధాన కారణం పైలేట్స్ (Pilates) వ్యాయామం. ఇది శరీరం యొక్క బలం, వశ్యత (Flexibility), సమతుల్యతను పెంచే ఒక ప్రత్యేక వ్యాయామ పద్ధతి. ఇది ముఖ్యంగా పొత్తికడుపు, వెన్ను కండరాలను బలోపేతం చేస్తుంది. కీళ్లపై ఒత్తిడి పడకుండా శరీరాన్ని టోన్ చేయడానికి ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.

కేవలం పైలేట్స్ మాత్రమే కాకుండా, హన్సిక తన దైనందిన జీవితంలో మరికొన్ని యాక్టివిటీస్‌ను అలవాటు చేసుకుంది. రోజూ ఈత కొట్టడం, డ్యాన్స్ చేయడం ద్వారా అధిక కేలరీలను ఖర్చు చేస్తుంది.

మానసిక ప్రశాంతతతో పాటు శారీరక దృఢత్వం కోసం యోగాను ఇష్టంగా చేస్తుంది. ఒకే చోట కూర్చోకుండా శరీరం నిరంతరం కదిలేలా చూసుకోవడమే తన ఫిట్‌నెస్ సూత్రమని ఆమె చెబుతుంది.

మన శరీరం అవసరమైన కేలరీల కంటే ఎక్కువ కొవ్వును నిల్వ చేసినప్పుడు లావుగా కనిపిస్తాం. హన్సిక ఆ అదనపు కొవ్వును వ్యాయామం ద్వారా కరిగిస్తూ, పండ్లు, కూరగాయలు, ప్రోటీన్ అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ తన బరువును మెయింటైన్ చేస్తోంది.  

వృత్తిపరంగా హన్సిక ప్రస్తుతం 'గాంధారి' అనే చిత్రంలో నటిస్తోంది. ఈ సినిమాలో ఆమె ద్విపాత్రాభినయం (Double Action) చేస్తోంది. ఇది ఒక ఎమోషనల్ హారర్ థ్రిల్లర్. ఆర్. కన్నన్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

"బరువు తగ్గడం ఎంత కష్టమో, దానిని అలాగే మెయింటైన్ చేయడం అంతకంటే కష్టం" అని హన్సిక అంటుంది. ఇష్టమైన ఆహారాన్ని త్యాగం చేయకుండానే, సరైన వ్యాయామంతో ఫిట్‌గా ఉండొచ్చని ఆమె నిరూపిస్తోంది.

