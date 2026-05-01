English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
Hansika Bikini: విడాకుల తర్వాత హన్సిక ఏం చేస్తోంది! బికినీలో రచ్చ చేస్తున్న క్యూటీ..ఫొటోలు వైరల్!

Hansika Motwani Bikini: హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళ చిత్రసీమలో సుపరిచితమైన నటి హన్సిక.. ఇటీవలే తన భర్తతో విడాకులు తీసుకుంది. గతంలో వ్యాపారవేత్త సోహైల్ ఖదూరియా పెళ్లాడిన ఈ బ్యూటీ ఇటీవలే విడాకులు తీసుకుంది. విడాకుల తర్వాత ఆమె ఒంటరిగా విదేశాలకు ప్రయాణిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
1 /7

తన భర్తతో విడాకుల తర్వాత నటి హన్సిక మారిషస్‌కు వెళ్లారు. ఆమె మారిషస్‌లో తీసుకున్న ఫోటోలను తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పేజీలో పోస్ట్ చేశారు. ఇవి ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆమె బాలనటిగా చిత్ర పరిశ్రమలోకి ప్రవేశించి తెలుగు, తమిళ, హిందీ చిత్రాలలో నటించారు. అల్లు అర్జున్ హీరోగా నటించిన 'దేశముదురు' చిత్రంతో తమిళ చిత్రసీమలో అరంగేట్రం చేశారు. 

2 /7

ఆ తర్వాత ఆమె 'కంత్రి', 'దేనికైనా రెడీ', 'కందిరీగ', 'హలో ఫ్రెండ్', 'పవర్' వంటి అనేక చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించింది. ఆమె ప్రస్తుతం తెలుగు సినిమాల్లో అంతగా అవకాశాలు రావడం లేదు. సినిమాలలో నటిస్తున్న సమయంలోనే ఆమె వ్యాపారవేత్త సోహైల్ ఖటూరియాతో ప్రేమలో పడి 2022లో అతడిని వివాహం చేసుకుంది. తన చిరకాల స్నేహితుడైన అతడిని ఆమె 2022లో జైపూర్ ప్యాలెస్‌లో పెళ్లి చేసుకుంది. 

3 /7

పెళ్లి తర్వాత ఇద్దరూ తరచుగా విదేశాలకు వెళ్లేవారు. అయితే హన్సిక సోహైల్ ఆమె భర్తల నాలుగేళ్ల వివాహ బంధానికి ఇప్పుడు తెరపడింది. ఇద్దరి మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు రావడంతో, వారు విడాకులు తీసుకున్నారు. ఇద్దరూ పరస్పర అంగీకారంతో విడాకులు తీసుకున్నప్పటికీ, ఈ విషయంలో నటి హన్సిక, సోహైల్ నుండి ఎలాంటి భరణం కోరలేదు.  

4 /7

విడాకుల తర్వాత నటి హన్సిక ఏం చేస్తోందని అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. విడాకుల తర్వాత నటి హన్సిక పలు దేశాలకు ప్రయాణిస్తోంది. ఆమె అందుకు సంబంధించిన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ వస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే నటి హన్సిక తన స్నేహితురాలితో కలిసి మారిషస్‌కు వెళ్ళింది.   

5 /7

హన్సిక ప్రస్తుతం తన స్నేహితురాలితో కలిసి మారిషస్ బీచ్‌లో సరదాగా గడుపుతోంది. ఆమె మారిషస్‌లో సింహంతో ఫోటో కూడా దిగింది. ఈ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈలోగా హన్సిక ముంబై టిండోసి సెషన్స్ కోర్టులో పరువు నష్టం కేసు దాఖలు చేసింది. హన్సిక తన మాజీ భర్తపై పరువు నష్టం కేసు దాఖలు చేసింది. ఆమె భర్త ముస్కాన్ ఛాన్సీ జేమ్స్‌పై రూ.2 కోట్ల నష్టపరిహారం కోరుతూ కేసు దాఖలు చేశారు.   

6 /7

తన మెట్టినిల్లుకు చెందిన వారు సోషల్ మీడియాలోనూ.. ఇతర చోట్ల తన పరువు తీయడానికి ప్రయత్నించారని ఆమె ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. తనకు వ్యతిరేకంగా ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయకుండా జేమ్స్‌ను నిరోధించాలని కూడా ఆమె కోర్టును కోరారు. అతను క్షమాపణ చెప్పాలని కూడా ఆమె అన్నారు.   

7 /7

ఈ నేపథ్యంలో ఆమె మారిషస్ పర్యటన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అలాగే, హన్సిక ఇప్పటివరకు ఏ సినిమాకు కమిట్ అవ్వలేదు. హన్సిక చివరిగా 2024లో 'గార్డియన్' అనే తమిళ చిత్రంలో నటించిందన్నది గమనార్హం.

Next Gallery

Renu Desai: కర్మను నమ్మండి.. మీ తప్పులు ఏడు తరాల్ని పీడిస్తాయి.!. రేణు దేశాయ్ ఎమోషనల్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?