Hansika Defamation Case: అన్న భార్యపై కేసు పెట్టిన హీరోయిన్ హన్సిక..కోర్టులో రూ.2 కోట్ల పరువు నష్టం దావా..చివరికి జరిగింది ఇదే!

Hansika Motwani Defamation Case: ఒకప్పుడు టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీల్లో వరుస సినిమాలతో అలరించిన హీరోయిన్ హన్సిక.. ఆ తర్వాత తెలుగులో పాటు తమిళ, హిందీ సినీ ఇండస్ట్రీల్లో బిజీబిజీగా గడిపింది. చిన్న వయసులోనే సినిమాల్లో అడుగుపెట్టిన ఈ బ్యూటీకి.. వ్యక్తిగత విషయాల్లో మాత్రం అనేక అడ్డంకులు వచ్చిపడ్డాయి. మొన్న భర్తతో విడాకులు అవ్వగా.. ఇప్పుడు మరో కొత్త సమస్య హన్సికను వెంటాడుతోంది. అదెంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సినీ నటి హన్సిక మోత్వానీ గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు సుపరిచితమే. హీరోయిన్గా ఓ వెలుగు వెలిగిన హన్సిక.. తన భర్తతో ఇటీవలే విడాకులు తీసుకొని వార్తల్లో నిలిచింది. అయితే తాజాగా ఆమె తన వదిన నాన్సీ జేమ్స్పై కోర్టుకు వెళ్లి రూ.2 కోట్ల పరువు నష్టం దావా దాఖలు చేసింది. ఇప్పుడు ఇదే వార్త చిత్రసీమలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
సోదరుడు ప్రశాంత్ మోత్వానీ భార్య నాన్సీ జేమ్స్పై హీరోయిన్ హన్సిక కోర్టును ఆశ్రయించింది. తన వదిన సోషల్ మీడియా వేదికగా అనేక విమర్శలు చేసిందని ఆ ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. తన మెట్టినింట్లో గృహహింసకు గురయినట్లు నాన్సీ జేమ్స్ ఆరోపణలు చేసిన నేపథ్యంలో ఆమెపై హీరోయిన్ హన్సిక పరువు నష్టం దావా దాఖలు చేసింది.
అయితే నాన్సీ జేమ్స్ చేసిన ఆరోపణలను నటి హన్సిక తీవ్రంగా ఖండించింది. కేవలం డబ్బు కోసమే తన కుటుంబంపై ఈ ఆరోపణలు చేస్తోందని హన్సిక తెలిపింది. తన వదిన చేసిన ఆరోపణలు తన కుటుంబంపై తీవ్రమైన ప్రభావం చూపాయని.. తన ఇంటి పరువుకు సంబంధించిన విషయమని ఆమె కోర్టుకు విన్నవించింది. సెలబ్రిటీ హోదాను అడ్డం పెట్టుకొని డబ్బు వసూలు చేసేందుకు తన వదిన బ్లాక్మెయిల్ చేస్తోందని ఆమె ఆరోపించారు.
నాన్సీ జేమ్స్ చేసిన ఆరోపణలు తన కుటుంబాన్ని ఎంతో బాధించాయని హన్సిక తెలిపింది. తన తల్లితో పాటు కుటుంబం మొత్తం మానసిక ఆవేదనకు గురైనట్లు హన్సిక చెప్పుకొచ్చింది. దీనిపై విచారణ చేసిన న్యాయస్థానం నాన్సీ జేమ్స్కు కీలక నోటీసులు జారీ చేసింది. సాక్ష్యాలు లేకుండా ఎలాంటి అవమానకర వ్యాఖ్యలు చేయోద్దని ఆమెకు కోర్టు హితవు పలికింది.
అయితే ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన ఆరోపణలను తక్షణమే తొలిగించాలని హీరోయిన్ హన్సిక తరఫు న్యాయవాది కోరగా..అందుకు కోర్టు కూడా అంగీకరించింది. ఇదే విషయమైన ఆమె సోదరుడు కూడా హన్సికకు మద్దతుగా నిలిచాడు. అయితే ఇప్పటికే ఈ కేసు కోర్టులో విచారణ స్థాయిలో ఉంది.