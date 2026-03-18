  Hansika Motwani Divorce: భర్తతో విడాకుల తర్వాత హీరోయిన్ హన్సిక ఎక్కడికి వెళ్లిందో తెలుసా? ఇంటర్నెట్ షేక్ అవుతోంది!

Hansika Motwani Golden Temple: భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో ఫేమస్ అయిన హీరోయిన్లలో హన్సిక మోత్వానీ ఒకరు. బాలనటిగా ఆమె చిత్రసీమలో పరిచయమై ఆ తర్వాత ఎన్నో చిత్రాల్లో నటించింది. కొన్నేళ్ల క్రితం ఆమె ఓ వ్యాపార వేత్తను ప్రేమించి పెళ్లాడింది. తాజాగా అతని నుంచి విడాకులు పొందింది హన్సిక.
నటి హన్సిక మోత్వానీ, వ్యాపారవేత్త సోహైల్ ఖదూరియా 2022లో వివాహం చేసుకున్నారు. వ్యాపారవేత్త సోహైల్ ఖదూరియాను వివాహం చేసుకున్న హన్సిక 'లవ్ షాదీ డ్రామా' అనే డాక్యుమెంటరీని కూడా విడుదల చేసింది.

సోహైల్ ఖదూరియా తొలుత హన్సిక స్నేహితురాలైన రింకీని వివాహం చేసుకున్నాడు. ఆమెకు విడాకులు ఇచ్చిన తర్వాత అతను నాలుగేళ్ల క్రితం హన్సికను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. అయితే వీళ్ల బంధం కూడా మూడ్నాళ్ల ముచ్చటగా మిగిలిపోయింది.

ఇటీవలే సోహైల్, హన్సిక విడాకులు మంజూరు అయ్యాయి. అయితే తన మాజీ భర్త నుంచి ఆమె ఎలాంటి భరణం తీసుకోవాలేదని చెబుతూనే ముంబై కోర్టులో విడాకుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంది.

విడాకుల తర్వాత హన్సిక తొలిసారి బయట కనిపించింది. తాజాగా అమృత్‌సర్‌లోని గోల్డెన్ టెంపుల్‌కు హన్సిక వెళ్లింది. అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ఆమె తన తల్లితో పాటు గోల్డెన్ టెంపుల్‌కు వెళ్లింది. ఫొటోల్లో ఆమె ఎంతో సంతోషంగా నవ్వుతూ కనిపించింది.

హన్సిక చివరిగా తెలుగులో '105 మినిట్స్' అనే చిత్రంలో నటించగా.. తాజాగా ఓ టీవీ షోలో ఈ భామ కనిపించనుంది. త్వరలోనే ఈ తెలుగు షో టెలికాస్ట్ కానుంది.

Hansika Motwani Hansika Divorce Hansika divorce news Sohael Khaturiya Hansika movies Hansika Motwani Golden Temple Hansika Motwani divorce

