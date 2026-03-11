English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Hansika Motwani Divorce: విడాకులు తీసుకున్న హన్సిక మోత్వాని.. నాలుగేళ్ల వివాహ జీవితానికి ముగింపు!

Hansika Motwani Divorce: సినీ ప్రేక్షకులకు బాగా పరిచయమైన నటి హన్సిక మోత్వాని వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఒక ముఖ్యమైన విషయం ప్రస్తుతం వార్తల్లో నిలిచింది. హన్సిక మోత్వాని మరియు ఆమె భర్త సోహెల్ ఖతూరియా అధికారికంగా విడాకులు తీసుకున్నారు. ముంబైలోని బాంద్రా ఫ్యామిలీ కోర్టు ఈ విడాకులను మంజూరు చేసింది.
హన్సిక మోత్వాని 2022 డిసెంబర్‌లో వ్యాపారవేత్త సోహెల్ ఖతూరియాతో వివాహం చేసుకున్నారు. ఆ సమయంలో ఈ వివాహం చాలా పెద్దగా జరిగింది. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు మరియు సినీ ప్రముఖులు పాల్గొన్న ఈ పెళ్లి సోషల్ మీడియాలో కూడా విపరీతంగా చర్చకు వచ్చింది. అయితే పెళ్లి తర్వాత కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత వారి మధ్య విభేదాలు మొదలయ్యాయని సమాచారం.

గత ఏడాది నుంచే వీరిద్దరూ విడాకులు తీసుకుంటారని వార్తలు వినిపించాయి. కానీ ఆ సమయంలో హన్సిక మోత్వాని ఈ వార్తలపై ఎలాంటి స్పందన ఇవ్వలేదు. తాజాగా మాత్రం ఇద్దరూ పరస్పర అంగీకారంతో విడాకులు తీసుకోవాలని కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. కోర్టు విచారణ అనంతరం అధికారికంగా వారి విడాకులు మంజూరు చేసింది.

ఈ కేసులో హన్సిక తరఫున న్యాయవాది అద్నాన్ షైఖ్ వాదనలు వినిపించారు. ఆయన చెప్పిన వివరాల ప్రకారం పెళ్లి తర్వాత కొద్దికాలం మాత్రమే ఇద్దరూ కలిసి జీవించారు. ఆ తర్వాత వారి అభిప్రాయాలు, జీవన విధానం, ఆలోచనలు చాలా భిన్నంగా ఉండటంతో తరచూ వాదనలు జరిగేవని తెలిపారు.  

చిన్న విషయాలకే పెద్ద గొడవలు జరిగేవని, దీంతో కలిసి జీవించడం కష్టంగా మారిందని కోర్టులో సమర్పించిన పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నారు. కుటుంబ సభ్యులు మరియు స్నేహితులు పలుమార్లు సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ పరిస్థితి మారలేదని సమాచారం.  

దీంతో చివరకు ఇద్దరూ పరస్పర అంగీకారంతో విడిపోవడం మంచిదని నిర్ణయించుకున్నారు. 2024 జూలై 2 నుంచి వీరిద్దరూ వేరువేరుగా జీవిస్తున్నారని పిటిషన్‌లో వెల్లడించారు. మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే హన్సిక మోత్వాని ఈ విడాకుల సమయంలో ఎలాంటి అలిమనీ లేదా ఆస్తి కోసం డిమాండ్ చేయలేదు. ఇద్దరూ కూడా ఒకరిపై మరొకరు ఎలాంటి ఆర్థిక లేదా చట్టపరమైన క్లెయిమ్ చేయబోమని అఫిడవిట్‌లో తెలిపారు.

