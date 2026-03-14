  • Hansika Motwani: విడాకుల తర్వాత హన్సిక మోత్వాని మొదటి పోస్ట్.. ఒక్క మాటతో బయటపడిన అసలు కథ!

Hansika Motwani: విడాకుల తర్వాత హన్సిక మోత్వాని మొదటి పోస్ట్.. ఒక్క మాటతో బయటపడిన అసలు కథ!

Hansika Reveals Divorce Reason :టాలీవుడ్, కోలీవుడ్‌లో మంచి గుర్తింపు పొందిన నటి హన్సిక మోత్వాని ఇటీవల తన వ్యక్తిగత జీవితంతో వార్తల్లో నిలిచింది. ఆమె తన భర్త అయిన వ్యాపారవేత్త సోహైల్ ఖతూరియాతో విడాకులు తీసుకుంటున్నట్లు వార్తలు బయటకు రావడంతో అభిమానులు ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. ఈ విషయం గురించి ఇప్పటివరకు ఇద్దరూ బహిరంగంగా పెద్దగా స్పందించలేదు. అయితే విడాకుల వార్తల తర్వాత హన్సిక మోత్వాని సోషల్ మీడియాలో చేసిన మొదటి పోస్ట్ ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది.
విడాకుల వార్తల తర్వాత హన్సిక మోత్వాని తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో ఒక చిన్న మెసేజ్‌ను షేర్ చేసింది. అందులో ఆమె “చర్దికలా ఆల్వేస్” అనే పదాలను ఉపయోగించింది. ఈ ఒక్క మాటే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. ఈ పదానికి అర్థం ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి చాలా మంది ఆసక్తి చూపుతున్నారు.

చర్దికలా అనేది పంజాబీ భాషలో ఉపయోగించే పదం. దీని అర్థం ఏమిటంటే ఎంతటి కష్టాలు వచ్చినా ధైర్యంగా ఉండటం..ఎప్పుడూ ఆశావాదంగా ముందుకు సాగడం. జీవితంలో సమస్యలు ఎదురైనా మనసును బలంగా ఉంచుకుని ముందుకు సాగాలనే భావన ఈ పదంలో ఉంటుంది. హన్సిక మోత్వాని ఈ పదాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా తాను ప్రస్తుతం ధైర్యంగా ఉన్నానని, జీవితాన్ని సానుకూలంగా తీసుకుంటున్నానని అభిమానులు భావిస్తున్నారు.  

హన్సిక మోత్వాని మరియు సోహైల్ ఖతూరియా మధ్య కొంతకాలంగా అభిప్రాయ భేదాలు ఉన్నట్లు సమాచారం. వారి జీవనశైలి, ఆలోచనల్లో తేడాలు రావడంతో చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా పెద్ద సమస్యలుగా మారినట్లు చెబుతున్నారు. ఈ కారణంగా కలిసి జీవించడం కష్టమై చివరకు విడిపోవాలని ఇద్దరూ నిర్ణయించుకున్నారని సమాచారం. దీనికి సంబంధించి ముంబైలోని బాంద్రా ఫ్యామిలీ కోర్టులో విడాకుల కోసం పిటిషన్ కూడా దాఖలు చేసినట్లు వార్తలు వచ్చాయి.  

హన్సిక మోత్వాని మరియు సోహైల్ ఖతూరియా 2022 డిసెంబర్‌లో జైపూర్‌లో అంగరంగ వైభవంగా పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ పెళ్లి వేడుక చాలా ఘనంగా జరిగింది. వారి వివాహ వేడుకను “హన్సిక లవ్ షాదీ డ్రామా” అనే పేరుతో ఓ షోగా కూడా విడుదల చేశారు. ఈ షో 2023లో పలు భాగాలుగా ప్రసారం అయింది.  

ఇద్దరూ 2024 జూలై నుంచి వేర్వేరుగా జీవిస్తున్నారని సమాచారం. వారికి పిల్లలు కూడా లేరు. ప్రస్తుతం హన్సిక మోత్వాని తన కెరీర్‌పై దృష్టి పెట్టి ముందుకు సాగుతోంది. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఆమె యాక్టివ్‌గా ఉండి అభిమానులతో తన భావాలను పంచుకుంటోంది.  

విడాకుల తర్వాత హన్సిక మోత్వాని చేసిన ఈ చిన్న మెసేజ్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. జీవితంలో ఎదురైన సమస్యలను ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటూ ముందుకు సాగుతున్నట్లు ఆమె ఈ పోస్ట్ ద్వారా తెలియజేసిందని అభిమానులు భావిస్తున్నారు.

PM Modi Plants: ఒక్కసారి ఈ మొక్క నాటితే 25ఏళ్ల పాటు డబ్బే డబ్బు.. మోదీ మెచ్చిన ఈ సాగు గురించి తెలుసుకోండి..!!