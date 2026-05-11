Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Hanuman Jayanthi 2026: హనుమాన్ జయంతి పూజ ఇలా చేస్తే అన్నీ శుభాలే.. శుభ సమయం, ఈరోజు చెప్పగలిగే విషెస్ ఇదే!

Hanuman Jayanthi 2026: హనుమాన్ జయంతి పూజ ఇలా చేస్తే అన్నీ శుభాలే.. శుభ సమయం, ఈరోజు చెప్పగలిగే విషెస్ ఇదే!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 11, 2026, 09:52 PM IST|Updated: May 11, 2026, 09:52 PM IST

Hanuman Jayanthi 2026:భక్తి, బలం, ధైర్యానికి ప్రతీక అయిన ఆంజనేయస్వామి జన్మదినోత్సవాన్ని భక్తులు ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. హనుమాన్ జయంతి రోజు శ్రీరామ నామస్మరణ చేస్తే ఇంట్లో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయని పండితులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా తెల్లవారుజామునే లేచి ఇల్లు శుభ్రం చేసుకుని, ఆంజనేయస్వామికి పూజ చేయడం చాలా శుభప్రదంగా భావిస్తారు.

Jai Hanuman Quotes1/5

Hanuman Jayanthi Timings  పండితుల సూచనల ప్రకారం సంవత్సరం మే 12 హనుమాన్ జయంతి కావడంతో,‌ఉదయం 9.54 గంటలలోపు పూజ చేస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయని చెబుతున్నారు. పంచముఖ ఆంజనేయుడి ఫొటో లేదా విగ్రహాన్ని పూలతో అలంకరించి, ముందుగా “శ్రీరామ” నామాన్ని జపించాలి. అనంతరం హనుమాన్ చాలీసా, హనుమాన్ దండకం చదివితే మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతుందని విశ్వాసం.

Hanuman Quotes Telugu2/5

Hanuman Jayanthi Pooja  అలాగే తమలపాకులతో పూజ చేసి, నవధాన్యాలపై దీపం వెలిగిస్తే ఇంట్లో ఆనందం, ఐశ్వర్యం పెరుగుతాయని పెద్దలు చెబుతున్నారు. ఈ రోజు ఉపవాసం ఉండి ఆంజనేయస్వామిని దర్శించుకుంటే కష్టాలు తొలగిపోతాయని భక్తుల నమ్మకం.

Hanuman Jayanthi Wishes Telugu3/5

Hanuman Jayanthi Wishes

 శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఆశీస్సులతో మీ జీవితంలో ఆనందం, ఆరోగ్యం నిండాలని కోరుకుంటూ హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు.  జై శ్రీరామ్.. జై హనుమాన్! మీ కుటుంబానికి శాంతి, సంతోషాలు కలగాలి.  భక్తి, బలం, ధైర్యానికి ప్రతీక అయిన హనుమంతుడి కరుణ మీపై ఎల్లప్పుడూ ఉండాలి. ఆంజనేయుడి ఆశీస్సులతో మీ అన్ని పనులు విజయవంతం కావాలి. శ్రీరామ దూతుడైన హనుమంతుడి దయతో మీ ఇంట్లో సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరియాలి. జై హనుమాన్.

Hanuman Jayanthi Telugu Quotes4/5

Hanuman Jayanthi Quotes 

 “రామ నామం జపించిన చోట హనుమంతుడు తప్పకుండా ఉంటాడు.”  “భక్తి ఉంటే భయం ఉండదు.. హనుమంతుడి ఆశీస్సులు ఉంటే అపజయం ఉండదు.”  “ధైర్యం, నమ్మకం, భక్తి.. ఈ మూడు హనుమంతుడి నుంచి నేర్చుకోవాలి.”  “జై హనుమాన్ అని ఒక్కసారి పలికినా మనసుకు ఓ ప్రత్యేకమైన శాంతి లభిస్తుంది.”  “శ్రీరామ భక్తుడైన హనుమంతుడు భక్తుల కష్టాలను తొలగించే దేవుడు.”

Hanuman Jayanthi Quotes5/5

ఈ హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా చాలా మంది సోషల్ మీడియాలో కోట్స్, విషెస్ షేర్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా “జై శ్రీరామ్”, “జై హనుమాన్” నామస్మరణతో భక్తులు ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తున్నారు. ఈ పవిత్రమైన రోజున కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి హనుమాన్ చాలీసా పఠించి, ఆంజనేయస్వామిని ప్రార్థించడం ద్వారా మానసిక ప్రశాంతత, ధైర్యం లభిస్తాయని భక్తులు విశ్వసిస్తున్నారు.

Tags:
Hanuman Jayanthi 2026
Hanuman Jayanthi Wishes
Hanuman Jayanthi Quotes
Hanuman Jayanthi Telugu Quotes
Hanuman Jayanthi Wishes Telugu
Hanuman Quotes Telugu
Jai Hanuman Quotes
Jai Sri Ram Quotes

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hanuman Jayanthi: రేపు హనుమాన్‌ జయంతి.. తిరుమల జాపాలి తీర్థంలో భారీ ఏర్పాట్లు

Hanuman Jayanthi: రేపు హనుమాన్‌ జయంతి.. తిరుమల జాపాలి తీర్థంలో భారీ ఏర్పాట్లు

Japali hanuman temple3 min ago
2

Chandrababu: ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు నిధులు ఇవ్వండి.. కేంద్ర మంత్రులకు చంద్రబాబు విజ్ఞప్తి

Polavaram project35 min ago
3

Harish Rao: గుప్త నిధుల వేటలో 800 ఏళ్ల శివాలయం రేవంత్ రెడ్డి కూల్చివేత: హరీశ్‌ రావు

Harish Rao2 hrs ago
4

CM Vijay meets MK Stalin: ఎంకే స్టాలీన్‌ను కలవడం వెనుక సీఎం విజయ్ అసలు స్కెచ్ ..?..

cm Vijay thalapathy2 hrs ago
5

Fake Smartphones: కేటు.. డూప్లికేటు.. ఇలాంటి ఫోన్లు కొంటే అస్సామే..!

Smartphones2 hrs ago