Hanuman Jayanti 2026: హనుమాన్‌ జయంతి ఎప్పుడు? ఏప్రిల్‌ 1 లేదా 2? శుభముహూర్తం, పూజ విధానం..!

When Is Hanuman Jayanti 2026 Muhurat: హనుమంతుడు శివుడి రుద్ర అవతారంగా కూడా పరిగణిస్తారు. అయితే ప్రతి ఏడాది హనుమాన్ జయంతి జరుపుకుంటారు. దేశవ్యాప్తంగా హనుమాన్‌ భక్తులు ఆంజనేయుడికి పూజ చేసి ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. అయితే, ఈ ఏడాది హనుమాన్‌ జయంతి? ఎప్పుడు ఏప్రిల్ 1 లేదా 2? శుభ సమయం పూజా విధానం తెలుసుకుందాం.
 
హనుమాన్ జయంతి ఎప్పుడు ఎప్పుడు అని హనుమాన్ భక్తులు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. అయితే ఏప్రిల్ ఒకటి లేదా రెండు తేదీన జరుపుకోవాలనే కొన్ని గందరగోళ పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో హనుమాన్ జయంతి ఎప్పుడు వస్తుంది? తెలుసుకుందాం  

 హనుమాన్ జయంతి తిథి ఏప్రిల్ 1వ తేదీ బుధవారం ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఇక ఏప్రిల్ 2వ తేదీ గురువారం ఉదయం 7:41 గంటల వరకు ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఏప్రిల్ 2వ తేదీ ఉదయ తిథి కారణంగా హనుమాన్ జయంతిని జరుపుకోనున్నారు.  

 హనుమాన్ జయంతి రోజు స్వామివారికి పూజలు చేస్తారు. ఉదయం నిద్ర లేచి స్నానం ఆచరించి ఎరుపు లేదా పసుపు రంగు దుస్తులు ధరించి హనుమంతుడికి పూజ చేసుకోవాలి.  

 ఈరోజు సింధూరం సమర్పించడం శుభకరం. ఈ తిలకం కూడా ధరించాలి. హనుమంతుడికి లడ్డు ప్రసాదంగా పెట్టి హనుమాన్ చాలీసా, సుందరకాండ పారాయణం చేయాలి. ఇంట్లో హనుమంతుని ఫోటో ముందు నెయ్యి దీపం వెలిగించడం శుభప్రదం.  

 ప్రతి ఏడాది హనుమాన్ జయంతి శ్రీరామనవమి జరిగిన ఐదు రోజుల తర్వాత జరపడం ఆనవాయితీ. హనుమాన్ పూజ చేయడం వల్ల శని సాడే సాతి నుంచి బయటపడతారు. అంతేకాదు ప్రతికూల శక్తి కూడా తొలగిపోతుంది. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

Tirumala: తిరుమలలో కన్నుల పండువగా శ్రీవారి వసంతోత్సవాలు.. 3 రోజులు ఆర్జిత సేవలు రద్దు