Hanuman Jayanti 2026: హనుమాన్ జయంతి.. పౌర్ణమివేళ ఈ పనులు చేస్తే బజరంగ బలీ ఆశీస్సులు ఎల్లవేళలా మీ వెంటే.!.

Hanuman Jayanti festival puja Vidhi 2026: ఆంజనేయ స్వామి ప్రీతీ కొరకు రామాయణం, సుందర కాండ చదివితే జీవితంలో అనేక సమస్యల నుంచి బైటపడవచ్చని పండితులు చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా రాముడు స్తోత్రాలు చదివితే ఆంజనేయుడు వెంటనే ప్రసన్నుడవుతారంటారు.
హనుమాన్ జయంతిని హిందువులంతా ఎంతో భక్తి శ్రద్దలతో జరుపుకుంటారు. ముఖ్యంగా ఈ రోజున రామ భక్తుడు ఆంజనేయ స్వామి ప్రీతీకొరకు తమ శక్తిని అనుసరించి పూజలు చేసుకుంటారు. ప్రతి ఏటా చైత్ర పౌర్ణమి రోజునహనుమాన్ జయంతిని జరుపుకుంటాం.
కేసరి, అంజనాదేవీలకు శంకరుడి వరం వల్ల ఆంజనేయ స్వామి జన్మిస్తారు. ఆంజనేయ స్వామి బాల్యంలోనే అనేక మంది దేవతలు, రుషుల వరాలను పొందుతారు.ఆ తర్వాత కొన్ని కారణాల వల్ల మునులు శాపాలతో తనకు లభించిన శక్తులు, వరాలను కొంత కాలంలో మర్చిపోతారు. మరల అనూహ్యంగా రాముడి కలిసి లంకలో ఉన్న సీతమ్మజాడను వెతకడం కోసం ప్రయత్నించినప్పుడు జాంబవంతులు హనుమంతుడికి ఆయన బలం గుర్తు చేస్తారు.
అయితే.. హనుమంతుడు చాలా శక్తివంతుడు. ఆయన నామం తల్చుకుంటేనే భూత, ప్రేతా, పిశాచాలు భయంతో పారిపోతాయి. ఆయన సప్త చిరంజీవులలో ఒకరు. చైత్రశుధ్ద పౌర్ణమిని ఏప్రిల్ 2న హనుమాన్ జయంతిని చేసుకుంటారు. ఆంజనేయ స్వామిని బ్రాహ్మీమూహుర్తంలో లేచి ఒంటికి నూనె రాసుకుని శుభ్రంగా స్నానం చేసి, ఉతికిన వస్త్రాలు ధరించి స్వామివారిని పూజించుకొవాలి.
ఆంజనేయస్వామి వారి విగ్రహాంకు లేదా హనుమాన్ ఆలయంలో ఉన్న విగ్రహాంను శుభ్రంగా తుడుచుకొవాలి. దీపంపెట్టుకొవాలి. విగ్రహం మీద నీళ్లు పోయాలి. ఆ తర్వాత సిందూరంను నూనెతో కల్పుకొవాలి. ఆతర్వాత సిందూరం హనుమంతుడి విగ్రహాంకు పెట్టాలి. ఆ తర్వాత గంధం, కుంకుమ, వస్త్రంతో అలకరించుకొవాలి.
తమల పాకుల మాలలు, జిల్లెడు పూలు, మొదలైన వాటితో స్వామివారిని పూజించుకొవాలి. వడమాలను సమర్పించుకొవాలి. కొబ్బరికాయను కొట్టాలి. పులి హోర, బెల్లం పానకంలను నైవేద్యంగా సమర్పించుకొవాలి. రామ భక్తాయ హనుమతేనమ అంటూ కనీసం 11 కు తగ్గకుండా 111 సార్లు పారాయణం చేయాలి. హనుమాన్ ఆలయం మీద కొత్త కాషాయం రంగు జెండాను ఎగుర వేయాలి.
హనుమంతుడు రామయ్య భక్తుడు. అందుకు రామయ్యను కొలిచిన ఆయన ప్రీతి చెందుతాడు. ముఖ్యంగా ఏలినాటి శని ప్రభావం ఉన్నవారు, గురుబలంలేని వారు పౌర్ణమి నేపథ్యంలో ఆంజనేయ స్వామిని పూజించుకుంటే అన్నిరకాల సమస్యల నుంచి ఆ బజరంగ బలీ దూరం చేస్తారు. హనుమాన్ జయంతి రోజున కటింగ్, గొర్లు తీయడం, గొడవలు పడటం, వాగ్వాదాలు చేయడం చేయోద్దు, రోజంతా భక్తితో రామయ్యను స్మరించుకుంటూ, వీలైనంత ఎక్కువ సార్లు రామనామ పారాయణం లేదా హనుమాన్ నామం, హనుమాన్ చాలీసా, సుందర కాండ, రామాయణంను పారాయణం చేయాలి.ఈ విధంగా భక్తితో పూజలుచేస్తు హనుమయ్య ఆశీర్వాదం ఎల్లప్పుడు మనతోనే ఉంటుందని పండితులు చెప్తున్నారు.