Rangoli Designs 2026: హనుమాన్‌ జయంతి రోజు వేసుకునే.. అందమైన రంగోళి డిజైన్స్‌..!

Hanuman Jayanti Rangoli Designs 2026: హనుమాన్ జయంతి రేపు దేశవ్యాప్తంగా వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఇది హనుమాన్ భక్తులకు పరమ పవిత్రమైంది. ఆలయాల్లో కూడా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఆంజనేయుడికి తమలపాకులు, సింధూరం సమర్పిస్తారు. అయితే హనుమాన్ జయంతి రోజు మీ ఇంటి ముందు వేసుకుని అందమైన రంగోళి డిజైన్స్ చూడండి. 
 
 హనుమాన్ జయంతి రోజు మీ ఇంటి ముంగిళ్లు, దేవాలయ ప్రాంగణంలో అందమైన ముగ్గులు ఉన్నాయి. ఈ అందమైన ముగ్గులు వేసుకోవడం వల్ల మీ ఇంటి అందం మరింత పెరుగుతుంది.  

పండుగలు ప్రత్యేక ఆధ్యాత్మిక రోజుల్లో ఇంటిముందు రంగురంగుల రంగోలి వేసుకునే అలవాటు ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో అందంగా ముగ్గులు వేసుకోవడం వల్ల ముంగిలి బాగుంటుంది.  

 మీ ఇంటి ఆవరణ లేదా దేవాలయ ప్రాంగణంలో పూజ గది ముందు ఇలాంటి హనుమంతునికి సంబంధించిన ముగ్గులు వేయడం వల్ల మరింత శుభప్రదంగా అనిపిస్తుంది.  

 జై హనుమాన్ అని రాసిన ఈ రంగోలి డిజైన్స్ ఇంటి అందాన్ని మరింత రెట్టింపు చేస్తుంది. గుండ్రటి ఆకారంలో వేసి.. అందులో సింధూరం రంగుతో ఇలా వేయడం వల్ల అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది.   

 అందమైన రంగోలి డిజైన్స్ ఇంటి అందాన్ని మరింత పెంచుతాయి. అంతే కాదు దుష్టశక్తులు కూడా ఇంటికి దూరంగా ఉంటాయి. అందమైన రంగవల్లులతోపాటు రంగులు నింపి వేస్తే హనుమాన్ జయంతి రోజు పండగ శోభ కనిపిస్తుంది.

