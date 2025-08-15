English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Happy Independence Day: స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం వేళ దేశ భక్తి.. గొప్పతనాన్ని ఇలా చాటుదాం

79th Happy Independence Day Wishes And Greetings In Telugu Send These HD Photos: ఆగస్టు 15, 1947న స్వేచ్ఛా వాయువులు పీల్చుతూ భారతదేశం స్వాతంత్య్రం పొందిన శుభ సందర్భంగా ప్రతి ఏటా ఆగస్టు 15వ తేదీన దేశ ఔన్నత్యాన్ని చాటుకుందాం. జెండా ఎగురవేసి.. దేశభక్తిని గుండెల నిండా నింపుకుందాం. అమరుల త్యాగాలను స్మరిస్తూ.. గొప్పదేశంగా భారతదేశం నిలిపేందుకు కంకణబద్దులమవుదాం. ఈ సందర్భంగా మీ ఆత్మీయులకు ఇలా శుభాకాంక్షలు తెలపండి.
వేలాది ప్రజల ప్రాణత్యాగం.. లక్షలాది ప్రజల వీరోచిత పోరాటం.. కోట్లాది ప్రజల కల సాకారమైన రోజు దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది. భారతదేశానికి అసలైన పండుగ రోజు అయిన స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు. 

ఆంగ్లేయుల నిర్బంధం, వారి దోపిడీని అడ్డుకుని భారతమాతకు సంకెళ్లను తెంచిన ఈ శుభదినాన్ని సంబరంగా చేసుకుందాం. మరోసారి భారతదేశ భక్తి.. గొప్పతనాన్ని ప్రపంచానికి చాటుదాం. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు. 

పరాయి పాలన నుంచి దాస్య శృంఖలాలను తెంచుకుని, స్వేచ్ఛా వాయువులతో భరతమాత స్వయంపాలన దిశగా అడుగులేసి నేటికి 79 ఏండ్లు గడిచాయి. భరతమాతను మరింత శక్తిమంతంగా తయారుచేయడంలో మనం భాగమవుదాం. దేశభక్తిని మరోసారి స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా నింపుకుని ముందుకు సాగుదాం. మీకు, మీ కుటుంబసభ్యులకు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

త్యాగనిరతితో ఎందరో అమరవీరులు, దేశ భక్తులు చేసిన ఆత్మార్పణలు మహోన్నతమైనవి. దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం సాగిన బలిదానాలు, త్యాగాల చరిత్రను స్మరించుకుందాం. వారి బలిదానాలను గుర్తుచేసుకుని బలమైన స్వాతంత్ర్య దేశంగా నిలుపుకుందాం. ఈ సందర్భంగా మహావీరులను స్మరించుకుంటూ మీకు, మీ కుటుంబసభ్యులకు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

స్వాతంత్య సమరాన్ని నిరాయుధ శాంతియుత పద్ధతిలో నడిపించిన మహాత్మాగాంధీ అహింసా పద్ధతిలో నడిచిన దేశ స్వాతంత్ర్య పోరాట కార్యాచరణ స్ఫూర్తిని కొనసాగిద్దాం. అవినీతి రహిత.. ఆదర్శ దేశంగా నిలిపేందుకు కృషి చేద్దాం. నిత్యం ఐక్యత.. సౌభ్రాతృత్వంతో కొనసాగుతామని ప్రతిజ్ఞ చేద్దాం. మీ అందరికీ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

జాతి ఆత్మగౌరవం కోసం స్వయంపాలన కోసం చేసిన త్యాగాలు గుర్తుచేసుకుందాం. స్వతంత్ర భారతదేశంలో ప్రశాంతంగా జీవనం సాగిస్తున్నాం. దీనికి కారణమైన భారత సైన్యానికి సెల్యూట్‌ చేద్దాం. అందరం కలిసి స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం చేసుకుని దేశభక్తి చాటుదాం. ఈ సందర్భంగా మీకు, మీ కుటుంబసభ్యులకు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

అమరుల త్యాగాలను గౌరవించి, స్వాతంత్ర్య ఫలాలు చివరి గడపకు చేరి, దేశ సమగ్రాభివృద్ధికి మనం సైతం కృషి చేద్దాం. వీరుల త్యాగాలు.. యోధుల పోరాటాలను గుర్తుచేసుకుని భారతదేశాన్ని అగ్రభాగాన నిలిపేందుకు పాటుపడుదాం. ఈ సందర్భంగా దేశ ప్రజలకు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా అమరుల త్యాగాలను గుర్తుచేసుకుందాం. గాంధీ మార్గంలో.. స్వేచ్ఛాయుత భారతదేశం మరింత ఉన్నతంగా ఉండేందుకు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని వినియోగించుకుందాం. అందరి త్యాగాలను గుర్తుచేసుకుని మరోసారి దేశం ఐక్యతను చాటుదాం. ఈ సందర్భంగా మీకు, మీ కుటుంబసభ్యులకు 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు.

