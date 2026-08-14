/80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ విషెస్, కోట్స్, వాట్సాప్ స్టేటస్ ఫోటోస్‌!

Happy 80th Independence Day 2026: భారతదేశ 2026 సంవత్సరం ఆగస్టు 15వ తేదీన 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటుంది. దాదాపు రెండు శతాబ్దాల బ్రిటిష్ వలస పాలన నుంచి విముక్తి పొంది దాదాపు 79 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ సందర్భం ప్రతి భారతీయుడికి ఒక పెద్ద గర్వకారణం.. అంతేకాకుండా స్వాతంత్రం కోసం ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయకుండా కష్టపడ్డ స్వాతంత్ర సమరయోధుల ఫలితాలు మరవలేనివి.. వారికి ప్రగాఢ నివాళులర్పిస్తూ.. ఇలా అందరికీ సోషల్ మీడియా ద్వారా 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి..
వేలాది ఆచారాలతో పాటు వందలాది భాషలు.. అయిన మనమంతా భారతీయులం అనే ఒకటే భావన.. ఆ ఐకమత్యమే మన దేశానికి శ్రీరామరక్ష.. జైహింద్.. అందరికీ 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..
కాషాయం ధైర్యానికి.. శాంతికి తెలుపు.. సిరులకు ప్రతీకగా ఆకుపచ్చని వర్ణం.. గగన వీధుల్లో గర్వంగా విహరిస్తున్న మన జాతీయ జెండా సాక్షిగా.. మీ అందరికీ 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.. జైహింద్..
స్వేచ్ఛ అనేది మన హక్కు మాత్రమే కాదు.. దేశ పురోగతి మన బాధ్యత.. త్రివర్ణ పతాకం నీడలో భరతమాత రుణం తీర్చుకునే దిశగా ప్రతి ఒక్కరు అడుగులు వేయాలని కోరుకుంటూ.. దేశ ప్రతి పౌరుడికి 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..
హిమాలయాల మంచు కోటలో.. కన్యాకుమారి కడలి అలలలో.. ప్రతి భారతీయుడి గుండె చప్పుడులో వినబడే ఒకే ఒక్క మాట జైహింద్.. ఈ 80 వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం మనందరికీ.. స్వేచ్ఛ, ఆనందం అందించాలని కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..
80 ఏళ్ల క్రితం ఉదయించిన స్వేచ్ఛ భానుడి కిరణాలు.. నేడు ప్రపంచ వేదికపై భారత ప్రగతికి ప్రతిబింబాలు.. ఈ సందర్భంగా ఆ త్యాగమూర్తులందరికీ పాత పద్మాలకు నమస్కరిస్తూ.. ప్రతి భారతీయ పౌరుడికి 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.