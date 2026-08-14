/80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ విషెష్‌.. దేశభక్తిని నింపే అద్భుతమైన కొటేషన్లు!

Happy 80th Independence Day 2026 Telugu: మహాత్మా గాంధీ, భగత్ సింగ్, సుభాష్ చంద్రబోస్, సర్దార్ వల్లభభాయ్ పటేల్ వంటి ఎందరో స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల పోరాటాలు, త్యాగాలను స్మరించుకునే పవిత్రమైన రోజు ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవం.. వారు అందించిన స్వేచ్ఛా వాయువుల విలువను నేటి తరానికి గుర్తుచేసే గొప్ప సందర్భం.. కాబట్టి దేశభక్తి ప్రతి ఒక్కరి గుండెల్లో నింపుతూ.. ఇలా మీ స్నేహితులకు, మీ శ్రేయోభిలాషులకు సోషల్ మీడియా ద్వారా 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు పంపించండి..
నెత్తురు చిందించి.. ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి వారు మనకు అందించిన అమూల్యమైన బహుమతి స్వాతంత్రం, స్వేచ్ఛ.. ఆ అమరవీరుల త్యాగాలను స్మరించుకుంటూ.. 80 స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుందాం..
సిరి సంపదలతో పూలవనమైన భరతమాత ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీక మన త్రివర్ణ పతాకం.. 80 ఏళ్ల స్వాతంత్ర భారత ప్రయాణంలో గర్వంగా అడుగేస్తున్న ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరికి 80 స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.. జైహింద్..
నిన్నటి వీరుల త్యాగాల పునాదుల మీద నిలబడిన నేటి మన విజయాల సౌధం.. రేపటి సువర్ణ భారత వనికి పాడుతున్న స్వాగత గీతం.. 80 వసంతాల స్వేచ్ఛ సంబరాల సందర్భంగా భారతీయులందరికీ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.. జైహింద్..
బానిసత్వపు చీకటి సంకెళ్లు తెంచుకొని.. స్వేచ్ఛ వాయువులు పీల్చిన రోజుది... 80 ఏళ్ల ప్రగతి పథంలో పయనిస్తున్న నవ భారతానికి ఇది నవోదయం.. ఈ పర్వదినాన ప్రతి గుండెలో జాతీయ గీతం మారుమోగిపోవాలి.. జై హింద్.. 80 స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..
మువ్వన్నెల రెపరెపలలో.. 80 వసంతాల స్వేచ్ఛ గానం.. మన కోసం ప్రాణ త్యాగాలు చేసిన మహావీరులకు అశ్రుత నివాళులర్పించే సుదినం.. భరతమాత ముద్దుబిడ్డలందరికీ 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..