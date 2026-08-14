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Happy Independence Day 2026: తెలుగులో 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు, గ్రీటింగ్స్‌!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 14, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 04:43 PM IST

Happy Independence Day 2026 In Telugu: 79 ఏళ్ల స్వాతంత్రం పూర్తి చేసుకుని.. ఈరోజు 8వ స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం.. ఈ ఏడాది స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. స్వాతంత్ర సమరయోధులను స్మరించుకుంటూ.. వీధి వీధిన జెండా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన రోజున మీ మిత్రులకు, శ్రేయోభిలాషులకు ఇలా సోషల్ మీడియా ద్వారా 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి..
 

Happy Independence Day Flag1/5

80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

రేపటి తరానికి పచ్చని భవిష్యత్తును.. సురక్షితమైన దేశాన్ని అందించడమే మన భరతమాతకు ఇచ్చే నిజమైన కానుక.. నవభారత నిర్మాణంలో మనము భాగస్వాములమవుదాం.. ప్రతి ఒక్కరికి 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..  

Happy Indian Independence Day2/5

80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

1947లో రగిలిన స్వేచ్ఛ జ్వాల.. 80 సంవత్సరాల తర్వాత మహావృక్షమై ప్రపంచ దేశాలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.. ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరికి 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..  

Independence Day Images3/5

80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

ప్రపంచ పటంలో భారత కీర్తి పతాక మరింత ఎత్తుకు ఎదగాలని.. శాస్త్ర, సాంకేతిక రంగాల్లో మన దేశం అగ్రగామిగా నిలవాలని కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ పేరుపేరునా 80 స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..  

80th Independence Day4/5

80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

కేవలం భౌగోళిక సరిహద్దుల్లోనే కాదు.. మన ఆలోచనల్లోనూ స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సోదర భావం పెరగాలని కోరుకుంటూ మీ అందరికీ 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..  

Happy Independence Day5/5

80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

మన మతం భారతీయం.. మన దేశం భారతదేశం.. దేశసేవ కంటే మించిన పుణ్యం లేదని నమ్ముతూ మనం ముందుకు సాగాలి.. అందరికీ 80 స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..  

TAGS:
happy independence day
Happy Independence Day 2026
Independence Day 2026
Independence Day Images

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