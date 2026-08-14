/Happy Independence Day 2026: టాప్‌ 5 స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు, ఫోటోస్‌!

Happy 80th Independence Day Wishes: బంకించంద్ర చటర్జీ రాసిన వందేమాతరం గీతం భారత స్వాతంత్ర ఉద్యమానికి క్రియాశీలక పాత్ర పోషించింది. ఈ జాతీయ గీతం రచించి 150 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా. ఈ ఏడాది 80 వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యేకమైన నివాళ్లను అర్పిస్తున్నారు. చరిత్రలో తొలిసారిగా ఎర్రకోట వేడుకల్లో ఈ గీతాన్ని ఘనంగా ఆలపించడం ఈ ఏడాది ప్రత్యేకత. ఈ గీతం ఎల్లప్పుడు ప్రజల గుండెల్లో దేశభక్తిని నింపాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. ఇలా మీ మేలు కోరే ప్రతి ఒక్కరికి.. 80 స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలపండి..
మన స్వేచ్ఛ కోసం తమ ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయని అమరవీరుల త్యాగాలను స్మరించుకుంటూ.. ప్రతి భారతీయుడికి 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.. జై హింద్..
80 ఏళ్ల స్వేచ్ఛ వాయువుల్లో మన దేశం మరింత అభివృద్ధి పదంలో నడవాలని.. ప్రతి ఇంట సిరులు పండాలని ఆశిస్తూ.. ప్రతి ఒక్కరికి పేరుపేరునా 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు..
ఆకాశంలో మూడు రంగుల జెండా రెపరెపలాడుతున్నంతకాలం మన గుండెల్లో దేశభక్తి సజీవంగానే ఉంటుంది.. ఎల్లప్పుడు ఈ జెండా ఆకాశంలో అద్భుతంగా రెపరెపలాడాలని కోరుకుంటూ.. ప్రతి ఒక్కరికి 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..
మన భాషలు వేరైనప్పటికీ.. సాంస్కృతులు వేరైనప్పటికీ.. మనమంతా భారతీయులం.. భిన్నత్వంలో ఏకత్వమే మన బలం.. ఆ బలాన్ని చాటి చెబుతూ.. స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకుందాం..
పగలు.. రాత్రి, చలి, ఎండ అని తేడా లేకుండా సరిహద్దుల్లో దేశాన్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడుతున్న వీర జవాన్లకు పాదాభివందనం చేస్తూ.. ఈ స్వాతంత్ర వేడుకల సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరికి 80 వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..