  • Happy Bhogi: భోగి పండగ విషెస్ HD ఫొటోస్, గ్రీటింగ్స్..

Happy Bhogi 2026 Wishes: భోగి పండగ అంటేనే ఎంతో ప్రత్యేకతతో కూడి ఉంటుంది. అందుకే తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఇంతటి పండగ మీ జీవితంలో వెలుగును నింపాలని కోరుకుంటూ.. అలాగే మీ ఇష్టమైన వారి జీవితాల్లో చీకటిని తొలగించాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఇలా శుభాకాంక్షలు పంపండి. 

Happy Bhogi 2026 Wishes: భారతదేశంలో సంక్రాంతికి ముందు రోజు జరుపుకునే పండుగనే భోగి అంటారు. భోగి పండుగ రోజున అందరూ ఇంటి ముందు ముగ్గులు వేసుకొని.. ఇష్ట దైవాన్ని కొలుస్తారు. అంతేకాకుండా ఉదయాన్నే పిండి వంటలను ఆరగిస్తారు. నిజానికి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భోగి పండుగ ఎంతో అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది. ఎంతో విశిష్టత కలిగిన ఈ పండగ రోజున అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా సోషల్ మీడియా ద్వారా భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలపండి. 
 
1 /5

భోగి పండగ అంటేనే పాత జ్ఞాపకాలను వీడి.. కొత్త వెలుగుకు ఆహ్వానం పలికే పర్వదినం.. ఇంతటి ప్రత్యేకమైన రోజున అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు..  

2 /5

గత ఏడాది చేదు జ్ఞాపకాలు మంటల్లో మాసిపోని.. సరికొత్త ఆశలు చిటపటలాడే చలి మంటల్లో వెలిగిపోవాలని కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ ప్రత్యేకమైన భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు..  

3 /5

ఈ భోగిమంటల సాక్షిగా మీ ఇంట్లో ఉన్న దుష్ట శక్తులన్నీ నశించి.. ఇష్ట దైవాల దీవెనలతో జీవితంలో సుఖసంతోషాలు వికసించాలని కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు.

4 /5

కటిక చీకటిని చీల్చేస్తూ వచ్చే భోగి వెలుగు.. మీ బతుకు బాటలో అద్భుతమైన కొత్త రంగులు నింపాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు.

5 /5

ఈ భోగి సందర్భంగా పాతది మొత్తం పోనీ.. కొత్తది అంతా రాని.. కష్టాలన్నీ కరిగిపోని.. సుఖాల సిరి కురవనీ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు.

