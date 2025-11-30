Dr.Subhash Chandra: మీడియా రంగ సంచలనం డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర చెప్పిన 7 జీవిత సూత్రాలు ఇవే..

Happy Birthday Dr Subhash Chandra:
భారత ప్రైవేట్ టెలివిజన్ రంగాన్ని కొత్త దిశలోకి తీసుకెళ్లిన డాక్టర్ సుబాష్ చంద్ర గారు ఈ రోజు తన జన్మదినాన్ని జరుపుకుంటున్నారు. జీ ఎంటర్టైన్మెంట్.. ఎసెల్ గ్రూప్ వ్యవస్థాపకుడైన ఆయన.. చాలా సాధారణ కుటుంబం నుంచి వచ్చి ప్రపంచ మీడియా రంగంలో పెద్ద మార్పులు తీసుకురావడం ఆయన ప్రత్యేకత.
1992లో ఆయన జీ టీవీ అనే భారతదేశపు తొలి ప్రైవేట్ శాటిలైట్ ఛానెల్ను ప్రారంభించారు. ఈ నిర్ణయం భారతీయ టెలివిజన్ రంగానికి పూర్తిగా కొత్త మార్గాన్ని చూపింది. ప్రజలు కథలను, వినోదాన్ని చూసే విధానమే మారిపోయింది. పెద్దగా ఆర్థిక వనరులు లేకుండా మొదలుపెట్టిన ఈ ప్రయాణంలో ఆయన ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కొన్నారు. అప్పులు, వైఫల్యాలు, ఒత్తిడి..ఇవన్నీ వచ్చినా, ప్రతి సారి తిరిగి లేచి ముందుకు సాగిన వ్యక్తి సుబాష్ చంద్ర గారు.
జీవితంలో సమస్యలు వచ్చినప్పుడు వాటినుంచి పారిపోవడం కాదు, వాటిని ఎదుర్కోవడం నేర్పింది ఆయన ప్రయాణం. కొత్త ఆలోచనలపై నమ్మకంతో, ప్రమాదాలు తీసే ధైర్యంతో ఆయన ఎదిగి ప్రపంచానికి ప్రేరణగా నిలిచారు.
ఈ సందర్భంగా ఆయన చెప్పిన 7 ప్రేరణాత్మక సూత్రాలు చూద్దాం.. 1. “ప్రతి రోజూ కొత్త ప్రారంభం.” గతం గురించి ఆలోచించకుండా, నేటినే సానుకూలంగా చూసుకోవాలని తెలిపారు. 2. “సమస్యల నుంచి పారిపోకుండా వాటిని ఎదుర్కోవడంలోనే బలం ఉంది.” కష్టాలను ధైర్యంగా స్వీకరిస్తే జీవితం ముందుకు సాగుతుంది. 3. “చెడువేళల్లోనే.. నేను ఎక్కువ నేర్చుకున్నాను.” అసలు విజ్ఞానం కష్టాల నుంచే వస్తుందని ఆయన నమ్మకం.
4. “జీ టీవీ నిజమైన యజమానులు ఈ దేశ ప్రజలే.” ప్రేక్షకుల ప్రేమతోనే ఈ బ్రాండ్ నిలబడిందని ఆయన అభిమానం. 5. “హిందీ అయినా హింగ్లిష్ అయినా.. జీ ఎప్పుడూ మౌనంగా ఉండదు.” భాషా భేదం లేకుండా నిజాన్ని నిర్భయంగా చెప్పగలిగే మీడియా జీ.. అని సుభాష్ చంద్ర గారు ఎప్పుడు నమ్ముతారు.
6. “వైఫల్యాన్ని అంగీకరిస్తేనే మనం మెరుగుపడగలం.” విజయం ప్రయత్నాల్లోనే దాగి ఉంటుందని ఆయన సూచన. 7. “పెట్టుబడి కంటే మంచి కంటెంట్ను.. ప్రేమతోనే రాయగలము.” డబ్బు కన్నా కూడా మీడియా రంగంలో క్రియేటివిటీ ముఖ్యం అనేది ఆయన అభిప్రాయం.