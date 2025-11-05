Virat Kohli Top Records: సరిలేరు నీకెవ్వరు.. హ్యాపీ బర్త్ డే విరాట్ కోహ్లీ.. టాప్-10 రికార్డులు ఇవే..!

Happy Birthday Virat Kohli: అతను మైదానంలోకి బ్యాట్తో అడుగుపెడుతుంటే స్టేడియం అంతా కేరింతలు.. అతను క్రీజ్లో ఉంటే ప్రత్యర్థి బౌలర్లలో వణుకు.. అతను ఆడుతున్నసేపు టీమిండియా విజయం నల్లేరుపై నడకే. అతనే రికార్డుల రారాజు.. ఛేజ్ మాస్టర్.. కింగ్ కోహ్లీ. రన్ మెషీన్గా పేరు తెచ్చుకున్న విరాట్ కోహ్లీ నేడు 37వ ఏట అడుగుపెట్టాడు. ఈ దిగ్గజ బ్యాట్స్మెన్కు హ్యాపీ బర్త్ డే చెబుతూ.. టాప్-10 రికార్డులపై ఓ లుక్కేయండి.
విరాట్ కోహ్లీ అన్ని ఫార్మాట్లు కలిపి 553 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు ఆడి.. మొత్తం 27,673 పరుగులు చేశాడు. 82 సెంచరీలు బాదాడు.
వన్డేల్లో అత్యంత వేగంగా 10 వేల పరుగులు చేరుకున్న ప్లేయర్గా కోహ్లీ రికార్డు నెలకొల్పాడు. కోహ్లీ కేవలం 205 ఇన్నింగ్స్లలో 10,000 వన్డే పరుగులు పూర్తి చేయడం విశేషం.
విరాట్ కోహ్లీ వన్డే యావరేజ్ 57.7 గా ఉంది. 10 వేల కంటే ఎక్కువ పరుగులు చేసిన బ్యాట్స్మెన్లలో ఇదే అత్యధికం. కోహ్లీ 305 మ్యాచ్ల్లో 14,255 పరుగులు చేశాడు. వన్డే చరిత్రలో అత్యధిక పరుగులు చేసిన రెండో ప్లేయర్గా ఉన్నాడు.
టెస్టుల్లో భారత్ తరుఫున అత్యధిక డబుల్ సెంచరీలు (7) సాధించిన ప్లేయర్గా రికార్డు సృష్టించాడు.
937 ఐసీసీ టెస్ట్ రేటింగ్ పాయింట్లను కోహ్లీ సాధించాడు. భారతీయ బ్యాట్స్మన్లలో ఇదే అత్యధికం.
2014 ఆస్ట్రేలియా టూర్లో కోహ్లీ ఏకంగా నాలుగు సెంచరీలు బాదాడు. విదేశీ టెస్ట్ సిరీస్లో టీమిండియా బ్యాట్స్మెన్ అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇదే. ఆ తరువాత ఈ రికార్డును శుభ్మన్ గిల్ సమం చేశాడు.
ఆటగాడినే కాకుండా కెప్టెన్గా కూడా కోహ్లీ రికార్డు నెలకొల్పాడు. కోహ్లీ కెప్టెన్సీలో భారత్ వరుసగా 9 టెస్టు సిరీస్లను గెలుచుకుంది. పాంటింగ్ రికార్డును కోహ్లీ సమం చేశాడు.
విదేశాల్లో భారత్కు అత్యధిక విజయాలు అందించిన కెప్టెన్ కూడా కోహ్లీనే. విటార్ నాయకత్వంలో ఆస్ట్రేలియా, శ్రీలంక, వెస్టిండీస్లలో టెస్ట్ సిరీస్లను గెలుచుకుంది.
2016 ఐపీఎల్ సీజన్లో కోహ్లీ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు. ఆ సీజన్లో ఏకంగా 973 పరుగులు చేసి.. ఆల్ టైమ్ రికార్డును సృష్టించాడు.