Yuvraj Singh Net worth: యువరాజ్ సింగ్ ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా..! లవ్‌ స్టోరీ కూడా చదివేయండి..

Happy Birthday Yuvraj Singh: టీమిండియా క్రికెట్‌లో మాజీ ఆల్‌రౌండర్‌ యువరాజ్‌ సింగ్‌ది ప్రత్యేక స్థానం. భారత్ టీ20, వన్డే వరల్డ్ కప్ గెలుపొందడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన యూవీ.. క్యాన్సర్‌ను జయించి మళ్లీ మైదానంలోకి అడుగుపెట్టిన అద్భుతంగా రాణించాడు. ఎన్నో మ్యాచ్‌ల్లో భారత్‌కు ఒంటిచెత్తో విజయాలను అందించాడు. ఐపీఎల్‌లోనూ తనదైన ముద్ర వేశాడు. నేడు (డిసెంబర్ 12) బర్త్ డే సందర్భంగా యువరాజ్ సింగ్ ఆస్తులు, లవ్ స్టోరీ గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..
 
ప్రస్తుతం యువరాజ్ సింగ్ నికర విలువ రూ.291 కోట్లుగా అంచనా ఉంది. ముంబైలో రూ.64 కోట్ల అపార్ట్‌మెంట్,  చండీగఢ్‌లో లగ్జరీ హౌస్, గోవాలో విల్లాతోపాటు లంబోర్గిని ముర్సిలాగో, బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్, BMW ఫ్లీట్, ఆడి Q5 తదితర కార్ల కలెక్షన్స్ యూవీ వద్ద ఉన్నాయి.   

ముంబై, చండీగఢ్, గోవాలతో పాటు, గురుగ్రామ్, ఛతర్‌పూర్, పంచకులాలలో యువరాజ్‌ సింగ్‌కు ఆస్తులు ఉన్నాయి. టాన్జేరిన్ సూపర్ కారుతోపాటు BMW X7, X6 M, M5, ఒక క్లాసిక్ 3-సిరీస్ ఉన్నాయి. ఒక్కొ కారు ఒక డిఫరెంట్ డ్రైవింగ్ థ్రిల్‌ను అందిస్తాయి.   

ప్యూమా, పెప్సి, రీబాక్, క్యాడ్‌బరీ, బిర్లా సన్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, హీరో హోండా వంటి కంపెనీలకు బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌గా ఉంటూ యూవీ భారీగా సంపాదించాడు. అంతేకాడు 2014, 2015 ఐపీఎల్‌ వేలంలో భారీ ధర దక్కించుకున్నాడు.  

హెల్త్‌టెక్, ఎడ్‌టెక్ స్టార్టప్‌లలో యువీ ఈక్విటీ వాటాలను తీసుకున్నాడు. ఇవి వాల్యుయేషన్‌లో పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఆన్‌లైన్ ఇంటర్వ్యూలు, పాడ్‌కాస్ట్‌లతో యూవీ ఎప్పుడు సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గానే ఉంటాడు.  

ఇక యూవీ వ్యక్తిగత విషయానికి వస్తే.. బాలీవుడ్ నటి హాజెల్ కీచ్‌ను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఒక ఫ్రెండ్ పార్టీలో హాజెల్‌తో పరిచయం ఏర్పడింది. అయితే యూవీ ప్రేమను హాజెల్ అంత ఈజీగా ఒప్పుకోలేదు.  

యూవీ కాఫీకి పిలిచినప్పుడల్లా వస్తానని చెప్పడం.. చివరికి వెళ్లే సమయం వచ్చే సరికి స్విచ్ఛాఫ్ చేసేదట. దీంతో యూవీకి కోపం వచ్చి ఆమె నంబరును డిలీట్ చేశాడు. అయితే కొన్ని రోజుల తరువాత ఇద్దరు ఫేస్‌బుక్ ద్వారా మళ్లీ కలుసుకున్నారు.  

యూవీ ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపిన మూడు నెలలకు హాజెల్ కీచ్ యాక్సెప్ట్ చేసింది. ఆ తరువాత ఇద్దరి మధ్య చాటింగ్‌లతో పరిచయం పెరగడంతో ఆమె యూవీ ప్రేమకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.  

2015లో నిశ్చితార్థం చేసుకున్న ఈ జంట.. 2016, నవంబర్ 30న మూడు ముళ్ల బంధంతో ఒక్కటైంది. మొదట సిక్కు సంప్రదాయం ప్రకారం.. ఆ తరువాత హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం పెళ్లి చేసుకున్నారు.   

యూవీ అంటేనే ఇంగ్లాండ్‌పై ఆరు బంతుల్లో ఆరు సిక్సర్లు గుర్తుకువస్తాయి. సిక్సర్ల కింగ్‌గా పేరు తెచ్చుకున్న యూవీ.. మొత్తం 402 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌ల్లో 11,778 పరుగులు, 148 వికెట్లు పడగొట్టాడు.  

