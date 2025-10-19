English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Happy Diwali: ఈ దీపావళి మీ జీవితంలో కొత్త వెలుగులు నింపాలి.. HD ఫొటోలు మీకోసం

Happy Diwali 2025 Best Wishes Is Telugu HD Photos: హిందూవుల అతి పెద్ద పండుగ దీపావళి రానే వచ్చేసింది. దీప కాంతుల వెలుగులో అత్యంత సంబరంగా.. ఆనందోత్సాహాలతో దీపావళి పండుగ చేసుకుంటారు. మరి ఈ దీపావళి పండుగకు మీ స్నేహితులు, బంధుమిత్రులకు పండుగ శుభాకాంక్షలు ఇలా చెప్పండి.
స్నేహితులందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు. కాంతుల పండుగ ఈ దీపావళి మీకు ఆనందం, శాంతి, ఆనందం, విజయాన్ని తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నా.

చీకటిని తరిమికొట్టి వెలుగులను నింపే దీపావళి పండుగ మీ జీవితాల్లో సరికొత్త కాంతులు నింపాలని.. కోరుతూ దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలు.

ప్రతి ఒక్కరూ ఆనందోత్సాహాలతో.. సురక్షితంగా వెలుగు పండుగ దీపావళిని చేసుకోవాలని కోరుతూ దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలు.

దీపావళి పండుగను పురస్కరించుకుని మీ అందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. ప్రజలంతా శాంతియుతంగా చేసుకోవాలని.. జీవితంలో శ్రేయస్సు, ఆనందాన్ని తీసుకురావాలని చెబుతూ అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు

స్నేహితులకు వెలుగులు, ప్రేమ, ఆనందంతో నిండిన జీవితం అందించాలని.. దీపావళి శుభాకాంక్షలు

ఈ దీపావళి కొత్త వెలుగులు నింపాలని.. మీ కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరియాలని కోరుకుంటూ .. అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు 

