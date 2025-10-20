English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Diwali Wishes 2025: ఆనందపు ప్రగతి కాంతులు వెల్లివిరియాలి.. దీపావళి శుభాకాంక్షలు చెప్పండి ఇలా

Diwali Wishes 2025: ఆనందపు ప్రగతి కాంతులు వెల్లివిరియాలి.. దీపావళి శుభాకాంక్షలు చెప్పండి ఇలా

Happy Diwali 2025 Telugu Wishes Share And Celebrate: చీకటిని పారదోలి వెలుగులు నింపే దీపావళి పండుగను ఆనందోత్సాహాలతో చేసుకుంటాం. ఇంతటి గొప్ప పండుగను సురక్షితంగా.. సంతోషంగా బంధుమిత్రులు, కుటుంబసభ్యులతో చేసుకోవాలి. ఈ సందర్భంగా మీ ఆత్మీయులకు పండుగ శుభాకాంక్షలు ఇలా చెప్పండి.
1 /6

చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా దీపావళిని చేసుకుంటాం. మీ జీవితంలో మరిన్ని విజయాలు దక్కాలని కోరుతూ దీపావళి శుభాకాంక్షలు.

2 /6

అజ్ఞాన అంధకారాన్ని పారదోలి జ్ఞానపు కాంతులు ప్రసరింపచేసే తత్వాన్ని దీపావళి మనకు నేర్పుతుంది. దీపావళి మీ ఇంట సంతోషాలు నింపాలని కోరుతూ.. శుభాకాంక్షలు

3 /6

మీ జీవితాల్లో ఆనందపు ప్రగతి కాంతులు వెల్లివిరియాలని.. సుఖ శాంతులు, సిరి సంపదలు నిండాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. దీపావళి శుభాకాంక్షలు

4 /6

మీ జీవితంలో ఆనందం, సిరిసంపదలు నిండిపోవుగాక. మీ అందరికీ సురక్షితమైన, సంతోషకరమైన, సంపన్నమైన దీపావళి శుభాకాంక్షలు

5 /6

ప్రజల జీవితాల్లో చీకట్లన్నీ తొలగిపోయి జీవితంలో ఉన్నత అభివృద్ధి జ్యోతి వెలగాలని ఆశిస్తూ.. దీపావళి శుభాకాంక్షలు

6 /6

ఈ దీపావళి మీ జీవితానికి అంతులేని ఆనందం, శాంతి, శ్రేయస్సు అందించాలి. మీ హృదయాన్ని ప్రేమతో నింపాలని.. రాబోయే సంతోషకరమైన రోజుల వైపు మిమ్మల్ని నడిపించాలని కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబసభ్యులకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు

Happy Diwali Wishes Happy diwali Happy Diwali 2025 Laxmi Pooja Deepavali Subhakankshalu Divvela Panduga Narak Chaturdashi

Next Gallery

Happy Diwali: ఈ దీపావళి మీ జీవితంలో కొత్త వెలుగులు నింపాలి.. HD ఫొటోలు మీకోసం