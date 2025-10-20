Happy Diwali Wishes 2025: దీపావళి విషెస్, స్పెషల్ కోట్స్, HD ఫొటోస్..

Happy Diwali Wishes 2025: దీపావళి పండగ అందరి జీవితాల్లో వెలుగును నింపాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా మీ మేలుకోరే ప్రతి ఒక్కరికి సోషల్ మీడియా ద్వారా శుభాకాంక్షలను, స్పెషల్ కోట్స్ను పంపండి.
Happy Diwali Wishes 2025 Telugu: దీపావళి పండగ ఒకరోజు ముందు నరక చతుర్దశిని జరుపుకోవడం ఆలవాయితీగా వస్తోంది. ఈ రోజున శ్రీకృష్ణుడు తన భార్య సత్యభామతో కలిసి లోకాన్ని రక్షించేందుకు నరకాసురుడిని సంహారం చేస్తాడు. నరకాసుడు పీడ విరగడైందన్న అప్పటి ప్రజలు ఎంతో ఘనంగా నరక చతుర్దశి తో పాటు దీపావళి పండగను ఎంతో ఘనంగా జరుపుకున్నారు. అప్పటినుంచి ఇప్పటివరకు ఇదే దీపావళి పండగ కొనసాగుతూ వస్తోంది. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన పండుగ మీ జీవితంలో చీకటిని తొలగించి.. వెలుగును నింపాలని కోరుకుంటూ.. ప్రతి ఒక్కరికి ఇలా దీపావళి శుభాకాంక్షలు
తెలపండి.
ఈ దీపావళి పండగ మీ జీవితంలో సంపాదనతో పాటు ఆనందం తీసుకురావాలని ఆ లక్ష్మీదేవిని కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హ్యాపీ దీపావళి..
ఈ దీపావళి పండగ మీ అనారోగ్యకరమైన జీవితంలో ఆరోగ్యాన్ని నింపాలని కోరుకుంటూ.. చీకటి వెలుగు తొలగిపోయి.. అపారమైన ఆనందాన్ని పొందాలని కోరుకుంటూ మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు.
ఈ దీపావళి పండగ మీ కుటుంబ సభ్యులతో ఎంత ఆనందంగా జరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ.. అందరికీ దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలు.
చెడుపై మంచి విజయానికి ప్రతికే దీపావళి.. ఇంతటి దీపావళి మీ జీవితంలో వెలుగును నింపి.. విజయం దిశగా తీసుకువెళ్లాలని కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు..
ఈ దీపావళి పండగ అందరి జీవితంలో చీకటిని తొలగించి.. అద్భుతమైన వెలుగును నింపి విజయం దిశగా తీసుకువెళ్లాలని కోరుకుంటూ.. హ్యాపీ దీపావళి..