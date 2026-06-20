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Happy Father's Day 2026: నాన్న మనసు మెచ్చేలా.. ఫాదర్స్ డే బెస్ట్ శుభాకాంక్షలు, కోట్స్ ఇవే!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 20, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 04:29 PM IST


Happy Father's Day 2026 Wishes: ప్రతి సంవత్సరం ఫాదర్స్ డేను ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈరోజుకి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. అయితే, నీ ఫాదర్స్ డే రోజున మీ నాన్నను సంతోషపెట్టేందుకు ఇలా శుభాకాంక్షలు పంపండి..

Happy Father's Day 2026 Wishes Telugu: ప్రతి ఏడాది జూన్ మాసంలోని మూడవ ఆదివారాన్ని ఫాదర్స్ డే గా జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. వారి శ్రమను గుర్తించి.. నాన్న త్యాగాలను తలుచుకుంటూ.. ఈ రోజునే ఎంతో ఘనంగా వేడుకలు జరుపుతారు. అయితే, ప్రతి ఏడాదిలాగా మీ నాన్నను ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు తో ఇలా ఎవరు ఊహించని విధంగా సర్ప్రైజ్ చేయండి.. 

Father's Day Images With Telugu Text1/10

ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు

నా జీవితంలో ప్రతి అడుగులోను నాకు తోడుగా ఉంటూ.. నన్ను నడిపించిన నా మొదటి గురువు.. నా సర్వస్వం నాన్న.. నాన్నకు ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేకమైన ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు..  

Heart Touching Father's Day Wishes2/10

ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు

కష్టాలను ఎలా ఎదుర్కోవాలో మాటలతో కాదు.. తన క్రమశిక్షణ గల జీవితంతో చూపించిన నా రోల్ మోడల్ నా నాన్న.. హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే నాన్న..  

Best Father's Day Greetings Telugu3/10

ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు

మా సంతోషం కోసం తన సుఖాలను త్యాగం చేసిన మంచి ప్రేమ ఉన్న వ్యక్తి మా నాన్న.. నువ్వు నా జీవితంలో ఉండటం నా అదృష్టం.. ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు నాన్న..  

Father's Day Messages Telugu4/10

ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు

నాకు ఏ కష్టం రాకుండా కాపాడే నా రియల్ లైఫ్ సూపర్ హీరో మా నాన్న.. ఈ జన్మకు నీ కొడుకుగా పుట్టినందుకు నేను ఎంతో గర్వపడుతున్నాను నాన్న.. హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే..  

Happy Father's Day Telugu Quotes5/10

ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు

తండ్రిలా బాధ్యతగా ఉంటూనే.. స్నేహితుడిలా నా మనసుని అర్థం చేసుకునే బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మా నాన్న.. హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే నాన్న..  

Fathers Day Wishes In Telugu6/10

ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు

ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమమైన నాన్నకు.. ఈ సందర్భంగా ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు..  

Fathers Day Wishes Telugu7/10

ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు

నువ్వు చూపిన మార్గం.. ఇచ్చిన ధైర్యం ఎప్పటికీ నన్ను నడిపిస్తాయి నాన్న.. ఆల్ వైస్ ఐ లవ్ యు నాన్న.. హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే..  

Fathers Day Wishes News8/10

ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు

కొండంత ధైర్యంతో పాటు కండలంతా ప్రేమ.. ఇవే నా నాన్న రూపం.. నువ్వు ఎప్పుడు ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని కోరుకుంటూ హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే నాన్న..  

Fathers Day Wishes9/10

ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు

నా ఎదుగుదల వెనక ఉన్న అదృశ్య హస్తం మా నాన్న.. నాన్నకు పాదాభివందనాలతో హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే..  

Happy Fathers Day 202610/10

ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు

మాటల్లో చెప్పలేనంత ప్రేమ.. వెలకట్టలేనంత ఆప్యాయత కేవలం నాన్న దగ్గరే దొరుకుతాయి.. హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే మై లవ్లీ ఫాదర్..  

TAGS:
Fathers day wishes
Fathers Day Wishes News
Fathers Day wishes Telugu
Fathers Day Wishes In Telugu

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