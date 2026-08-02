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బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్‌ కోసం ఫ్రెండ్‌షిప్ డే శుభాకాంక్షలు HD ఫోటోస్‌..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 02, 2026, 12:01 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 12:05 AM IST

Happy Friendship Day Wishes Pics: ఆగస్టు మొదటి వారంలోని ఆదివారం మనం ఫ్రెండ్‌షిప్ డే జరుపుకుంటారు. ఈ రోజుకు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. అయితే, ఈ రోజున మీ మిత్రులను గుర్తు చేసుకుంటూ.. వారికి ఇలా విషెష్ పంపండి..

Happy Friendship Day Pics 2026: ప్రతి ఏడాది ఆగస్టు మొదటి ఆదివారాన్ని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఫ్రెండ్‌షిప్ డేగా ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటారు. రక్తం పంచుకుని జన్మించలేకపోయి... జీవితంలోని ప్రతి కష్టసుఖాల్లో తోడుగా నిలిచే ఏకైక బంధం మంచి స్నేహం.. మన జీవన ప్రయాణంలో స్నేహితుల పాత్రను గుర్తుచేసేందుకు ఈ రోజును ప్రత్యేకంగా కేటాయించారని భావించవచ్చు. ఈ రోజు అన్ని దేశాల్లో వారికి ఇష్టమైన స్నేహితులకు గిఫ్ట్‌లు పంపడం, విషెష్ చేయడం చేస్తూ ఉంటారు. అయితే, వీరు కూడా మీ స్నేహితులకు ఇలా సులభంగా శుభకాంక్షలు పంపండి..

Telugu Friendship Quotes1/28

స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

August 2026 Friendship Day2/28

హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే

Emotional Friendship Quotes Telugu3/28

స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

Friendship Day Wishes Telugu4/28

హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే

Friendship Day Greetings5/28

స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

Friendship Quotes For Bestie6/28

హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే

Happy Friendship Day 20267/28

స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

Friendship Day Special Telugu8/28

హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే

Friendship Day Telugu Quotes9/28

స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

Best Messages For Friends10/28

హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే

Friendship Day Status For WhatsApp11/28

స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

Best Friendship Lines In Telugu12/28

హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే

International Friendship Day Telugu Wishes13/28

స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

Happy Friendship Day Telugu Quotes14/28

హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే

Friendship Day Sms Telugu15/28

స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

Happy Friendship Day Wishes In Telugu16/28

హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే

Happy Friendship Day News17/28

స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

Best Friendship Day Messages Telugu18/28

హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే

Happy Friendship Day Pics19/28

స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

Friendship Day Celebration Telugu20/28

హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే

Telugu Friendship Day Wishes Text21/28

స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

Inspiring Friendship Quotes Telugu22/28

హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే

Telugu Best Friend Wishes 202623/28

స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

Emotional Friendship Telugu Status24/28

హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే

Happy Friendship Day Telugu Images25/28

స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

Happy Friendship Day Telugu Wishes26/28

హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే

Happy Friendship Day News27/28

స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

Heart Touching Friendship Telugu Lines28/28

హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే

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Friendship Day Images

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