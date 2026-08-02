Happy Friendship Day Wishes Pics: ఆగస్టు మొదటి వారంలోని ఆదివారం మనం ఫ్రెండ్షిప్ డే జరుపుకుంటారు. ఈ రోజుకు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. అయితే, ఈ రోజున మీ మిత్రులను గుర్తు చేసుకుంటూ.. వారికి ఇలా విషెష్ పంపండి..
Happy Friendship Day Pics 2026: ప్రతి ఏడాది ఆగస్టు మొదటి ఆదివారాన్ని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఫ్రెండ్షిప్ డేగా ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటారు. రక్తం పంచుకుని జన్మించలేకపోయి... జీవితంలోని ప్రతి కష్టసుఖాల్లో తోడుగా నిలిచే ఏకైక బంధం మంచి స్నేహం.. మన జీవన ప్రయాణంలో స్నేహితుల పాత్రను గుర్తుచేసేందుకు ఈ రోజును ప్రత్యేకంగా కేటాయించారని భావించవచ్చు. ఈ రోజు అన్ని దేశాల్లో వారికి ఇష్టమైన స్నేహితులకు గిఫ్ట్లు పంపడం, విషెష్ చేయడం చేస్తూ ఉంటారు. అయితే, వీరు కూడా మీ స్నేహితులకు ఇలా సులభంగా శుభకాంక్షలు పంపండి..