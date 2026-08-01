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ఫ్రెండ్‌షిప్ డే ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు, ఫోటోస్‌..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 01, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:24 PM IST

Happy Friendship Day Wishes: రక్త సంబంధం కాకపోయినా అంతకంటే ఎక్కువగా ఆదరించే బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్‌కి జీవితంలో ఒకరు తప్పకుండా ఉంటారు. అలాంటి వారికి ఇలా స్నేహితుల దినోత్సవం రోజన తప్పకుండా సోషల్ మీడియా ద్వారా శుభాకాంక్షలు పంపండి.

Happy Friendship Day Wishes In Telugu: రోజువారి బిజీ జీవితంలో పడి దూరమైన పాత స్నేహితులను.. శ్రేయోభిలాషులను మళ్లీ గుర్తు చేసుకోవడానికి ఈరోజు ఒక మంచి అవకాశం గా భావించవచ్చు.. ఒక చిన్న మెసేజ్ లేదా ఫోన్ కాల్ ద్వారా పాత జ్ఞాపకాలను నెరవేర్చుకొని.. బంధాలను మరింత బలోపేతం చేసుకోవచ్చు.. వీటన్నిటి కోసమే ప్రతి ఏడాది ఈ రోజున స్నేహితులు దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన రోజున మీరు కూడా మీ స్నేహితులకు ఇలా శుభాకాంక్షలు పంపండి.
 

Friendship Messages Telugu1/5

హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే

కష్టాల్లో నీడై నిలిచే బంధం.. సుఖంలో నీతో నవ్వే పెదవి కన్నా.. కష్టాల్లో నీ కన్నీరు తుడిచే చెయ్యి మిన్న.. నాతో ప్రతి అడుగులో నీడై నడిచే నేస్తమా.. నీకు స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..  

Best Friend Quotes Telugu2/5

హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే

రక్త సంబంధాన్ని మించిన బంధం.. బంధుత్వం పుట్టుకతో వస్తుంది.. కానీ స్నేహం మనం ఎంచుకునే మధురమైన ఒక వరం.. ఏ రక్త బంధం లేకపోయినప్పటికీ అంతకంటే ఎక్కువగా ఆదరించే నీకు.. అంతర్జాతీయ స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..

Happy Friendship Day Wishes In Telugu News3/5

హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే

కాలంతో మారని అనుబంధం... ఏళ్లు గడుస్తున్నప్పటికీ.. రూపాలు మారుతున్నప్పటికీ.. మన చిలిపి జ్ఞాపకాల కాంతి ఎప్పటికీ తరిగిపోదు.. కాలపు మార్పుల్లో మారని మన అమూల్యమైన స్నేహం చాలా గ్రేట్... హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే..

Happy Friendship Day Wishes4/5

హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే

చిరునవ్వుల చిరునామా... నా ప్రతి బాధను మరిపించే మంత్రం నీ నవ్వు.. నా గెలుపులో నాకంటే ఎక్కువగా పొంగిపోయే మనసు నీది.. ఈ జీవిత ప్రయాణంలో నాకు దొరికిన గొప్ప కానుక నువ్వు.. హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే మై డియర్ ఫ్రెండ్..

Happy Friendship Day Wishes In Telugu5/5

హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే

నిజమైన చెలిమి... స్వార్థం లేని స్నేహం.. షరతులు లేని అనురాగం.. మాటల్లేని భావం, మౌనాన్ని అర్థం చేసుకునే బంధం.. అదే మన స్నేహం.. హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే..  

TAGS:
Happy Friendship Day
Happy Friendship Day Pics
Happy Friendship Day News
Happy Friendship Day Telugu

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