Ganesh Wishes: గణేశా మా కష్టాలు తొలగించవయ్య.. వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు ఇలా చెప్పండి

Ganesh Chaturthi Wishes In Telugu: తొలిగా పూజ చేసే నాయకుడు వినాయకుడు. మానవాళికి ఆదర్శ జీవిత సూత్రాలను నేర్పేది వినాయక చవితి ఉత్సవాలు. దేవుడిగా పూజిస్తూనే వినాయకుడిలోని మంచి లక్షణాలు పొందుదాం. గణేశ్‌ చతుర్థి సందర్భంగా మీ ఆత్మీయులకు ఇలా శుభాకాంక్షలు చెప్పండి.
మోదకాన్ని అందించే ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాడు.. ఏకైక నాయకుడు.. అడ్డంకులు శత్రు శక్తులను నాశనం చేసేవాడు వినాయకుడు. మీ అందరికీ వినాయకుడి ఆనందాలు పంచుతాడని ఆశిస్తూ.. వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు.

మీకు, మీ కుటుంబసభ్యులకు విఘ్నేశ్వరుడు ఆయురారోగ్యాలు, సుఖ సంతోషాలు ప్రసాదించాలని ప్రార్థిస్తున్నా. వినాయక నవరాత్రి ఉత్సవాలను ప్రజలంతా భక్తి శ్రద్ధలతో.. ఆనందంతో చేసుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. మీకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు!

‘వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ. నిర్విఘ్నం కురుమేదేవ సర్వేకార్యేషు సర్వదా’ గణనాథుడి ఆశీస్సులతో విఘ్నాలు అధిగమిస్తూ.. సుఖశాంతులతో వర్ధిల్లాలని కోరుకుంటూ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు.

మట్టి గణపతిని పూజిద్దాం.. పర్యావరణాన్ని కాపాడుకుందాం. వినాయకుడికి భక్తిశ్రద్ధలతో కొలుస్తూ ఆనందంగా వినాయక చవితి ఉత్సవాలు చేసుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. గణేశ్‌ చతుర్థి శుభాకాంక్షలు.

గణేష్ చతుర్థి సందర్భంగా మీకు, మీ కుటుంబసభ్యులు, బంధుమిత్రులకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు. వినాయక చవితి మీ కుటుంబంలో ఆనందాలను నింపాలని గణేశుడిని కోరుకుంటున్నా.

గణేషుడు ఆరోగ్యం, ఆనందాన్ని ప్రసాదించి.. శాంతి, పురోగతి, శ్రేయస్సు పథంలో మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని నడిపించాలని కోరుకుంటున్నా. ఈ సందర్భంగా మీకు, మీ కుటుంబసభ్యులకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు

