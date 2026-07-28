/గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు స్పెషల్ ఫోటోస్‌..

Happy Guru Purnima 2026: గురు పౌర్ణమికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది.. అయితే, ఈ రోజు మీ గురువులను గుర్తు చేసుకుని ఈ రోజు ఇలా సోషల్ మీడియా ద్వారా గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు పంపండి..
Happy Guru Purnima 2026: అక్షరం నేర్పించి.. సమాజంలో మనల్ని ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దిన ప్రతి గురువుకూ హృదయపూర్వక గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు. గు అంటే అజ్ఞానం.. రు అంటే దానిని తొలగించేవారు. కేవలం పుస్తక జ్ఞానాన్ని అందించడమే కాకుండా.. జీవితంలో సరైన మార్గంలో నడిచేలా నైతిక విలువలను అందించే వ్యక్తి గురువు.. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో తప్పకుండా గురువు ఉంటారు. వారిని గుర్తు చేసుకుని ఈ రోజు వారికి ఇలా సోషల్ మీడియా ద్వారా వ్యాస పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు పంపండి..