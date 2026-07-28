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గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు స్పెషల్ ఫోటోస్‌..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 28, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:16 PM IST

Happy Guru Purnima 2026: గురు పౌర్ణమికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది.. అయితే, ఈ రోజు మీ గురువులను గుర్తు చేసుకుని ఈ రోజు ఇలా సోషల్ మీడియా ద్వారా గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు పంపండి..

Happy Guru Purnima 2026: అక్షరం నేర్పించి.. సమాజంలో మనల్ని ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దిన ప్రతి గురువుకూ హృదయపూర్వక గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు. గు అంటే అజ్ఞానం.. రు అంటే దానిని తొలగించేవారు. కేవలం పుస్తక జ్ఞానాన్ని అందించడమే కాకుండా.. జీవితంలో సరైన మార్గంలో నడిచేలా నైతిక విలువలను అందించే వ్యక్తి గురువు.. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో తప్పకుండా గురువు ఉంటారు. వారిని గుర్తు చేసుకుని ఈ రోజు వారికి ఇలా సోషల్ మీడియా ద్వారా వ్యాస పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు పంపండి..
 

Guru Purnima Fb Status Telugu1/15

గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు

Vyasa Purnima Images With Quotes2/15

గురు పౌర్ణమి విషెష్

Guru Purnima Greetings Telugu3/15

గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు

Guru Purnima Messages Telugu4/15

గురు పౌర్ణమి విషెష్ 2026

Guru Purnima Quotes5/15

గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు

Guru Purnima Significance6/15

గురు పౌర్ణమి విషెష్ 2026

Spiritual Quotes For Teachers7/15

గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు

Guru Purnima Images With Quotes8/15

గురు పౌర్ణమి విషెష్ 2026

Best Guru Purnima Wishes9/15

గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు

Guru Purnima Greetings For Mentors10/15

గురు పౌర్ణమి విషెష్ 2026

Guru Purnima Quotes In Telugu11/15

గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు

Happy Guru Purnima Messages12/15

గురు పౌర్ణమి విషెష్ 2026

Happy Guru Purnima wishes13/15

గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు

Happy Guru Purnima 202614/15

గురు పౌర్ణమి విషెష్ 2026

Guru Purnima 202615/15

గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు

TAGS:
Happy Guru Purnima
Guru Purnima 2026
Happy Guru Purnima 2026

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