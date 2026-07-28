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అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టే.. గురువుల కోసం అద్భుతమైన గురుపౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 28, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:15 PM IST

Happy Guru Purnima Wishes In Telugu: గురు పౌర్ణిమకు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ రోజున చాలా మంది వారి గురువులను గుర్తు చేసుకుని వారికి శుభాకాంక్షలను పంపుతారు. అయితే, మీరు కూడా ఇలా శుభాకాంక్షలు తెలపండి..

Happy Guru Purnima Wishes In Telugu:  ఈ ఆషాఢ పౌర్ణమి రోజే వేద వ్యాసుడు జన్మించాడు.. అందుకే దీనిని వ్యాస పౌర్ణమి అని కూడా పిలుస్తారు. లోకానికి జ్ఞానాన్ని పంచిన జగద్గురువు వ్యాసుడు కాబట్టి.. ఈ రోజున ఆయనను పూజించడం వల్ల గురు పరంపరను గౌరవించుకున్నట్లవుతుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే ప్రతి ఏడాది మనం గురు పౌర్ణిమను జరుపుకుంటాము. అయితే, మీకు విద్యను అందించిన గురువును ఈ రోజు గుర్తు చేసుకుని.. వారికి ఇలా సోషల్ మీడియా ద్వారా శుభాకాంక్షలు పంపండి..

Guru Purnima Wishes Telugu1/5

గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు

జీవితంలోని అజ్ఞానం అనే చీకట్లను.. తొలగించి.. జ్ఞానమనే వెలుగును నింపిన మన గురువులందరికీ శ్రీ గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు..  

Happy Guru Purnima Telugu2/5

గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు

గురుబ్రహ్మ గురువిష్ణు... గురుదేవో మహేశ్వర.. గురుసాక్షాత్ పరబ్రహ్మ.. తస్మైశ్రీ గురువే నమః.. ప్రతి ఒక్క గురువుకి పేరుపేరునా గురుపౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు..

Happy Guru Purnima Wishes In Telugu3/5

గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు

నా అక్షర రూపానికి ఆధ్యుడైన.. నా గమ్యానికి మార్గదర్శకమైన నా గురువుకి ప్రత్యేకమైన పాదాభివందనాలు.. నా ఎదుగుదలలో ఎల్లప్పుడూ తోడుంటే మీకు గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు..

Happy Guru Purnima Wishes 4/5

గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు

కన్నవారు మాకు జన్మనిస్తే.. ఆ జన్మకు సార్ధకతను.. సరైన రూపాన్ని ఇచ్చింది గురువు మాత్రమే.. నా ఎదుగుదలకు ఇంత కారణమైన నా గురువుగారికి గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు..

Happy Guru Purnima Wishes In Telugu5/5

గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు

జీవితంలో ప్రతి అడుగులోను సరైన దారి చూపిస్తూ.. నన్ను తీర్చిదిద్దిన శ్రేయోభిలాషులకు.. ముఖ్యంగా ఉపాధ్యాయులందరికీ.. ప్రత్యేకమైన గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు..

TAGS:
Happy Guru Purnima
Guru Purnima Quotes
Happy Guru Purnima Telugu
Guru Purnima Wishes Telugu

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