/అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టే.. గురువుల కోసం అద్భుతమైన గురుపౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు!

Happy Guru Purnima Wishes In Telugu: గురు పౌర్ణిమకు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ రోజున చాలా మంది వారి గురువులను గుర్తు చేసుకుని వారికి శుభాకాంక్షలను పంపుతారు. అయితే, మీరు కూడా ఇలా శుభాకాంక్షలు తెలపండి..
Happy Guru Purnima Wishes In Telugu: ఈ ఆషాఢ పౌర్ణమి రోజే వేద వ్యాసుడు జన్మించాడు.. అందుకే దీనిని వ్యాస పౌర్ణమి అని కూడా పిలుస్తారు. లోకానికి జ్ఞానాన్ని పంచిన జగద్గురువు వ్యాసుడు కాబట్టి.. ఈ రోజున ఆయనను పూజించడం వల్ల గురు పరంపరను గౌరవించుకున్నట్లవుతుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే ప్రతి ఏడాది మనం గురు పౌర్ణిమను జరుపుకుంటాము. అయితే, మీకు విద్యను అందించిన గురువును ఈ రోజు గుర్తు చేసుకుని.. వారికి ఇలా సోషల్ మీడియా ద్వారా శుభాకాంక్షలు పంపండి..