Happy Hanuman Jayanti 2026: హనుమాన్ జయంతి విషెష్‌, HD ఫోటోస్‌..

Happy Hanuman Jayanti Wishes In Telugu: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అత్యంత ఘనంగా జరుపుకునే పండగ హనుమాన్ జయంతి. ఈ రోజునే హనుమంతుడు జన్మించాలని నమ్ముతూ ఉంటారు. అందుకే ఈ రోజున భక్తులంతా ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో స్వామివారిని దర్శించుకుంటారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన రోజు అందరికీ అదృష్టాన్ని తెచ్చి పెట్టాలని కోరుకుంటూ ఇలా.. ప్రతి ఒక్కరికి హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు పంపండి.
Happy Hanuman Jayanti Wishes In Telugu 2026: హనుమాన్ జయంతిని తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రెండుసార్లు జరుపుకుంటారు.. ఒకటి చరిత్ర మాసం పౌర్ణమి రోజున జరుపుకుంటే మరొకటి వైశాఖ బహుళ దశమి రోజున జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈ వైశాఖమాసంలో వచ్చే హనుమాన్ జయంతిని మనం చిన్న హనుమాన్ జయంతిగా పిలుస్తాము. చైత్ర పౌర్ణిమ రోజు హనుమంతుడు జన్మించాడని భారతీయులు నమ్ముతూ ఉంటారు. అందుకే ఆయన జన్మదినాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని.. ప్రతి ఏడాది ఈ రోజున ఎంతో ఘనంగా జయంతి వేడుకలను జరుపుకుంటారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన హనుమాన్ జయంతి రోజున మీకు శుభం కలగాలని కోరుకుంటూ.. అలాగే మీకు మేలు జరిపే ప్రతి ఒక్కరికి ఇలా పేరుపేరునా శుభాకాంక్షలు సోషల్ మీడియా ద్వారా పంపండి..
ఆ ఆంజనేయుడు అనుగ్రహంతో మీ జీవితం అద్భుతంగా ముందుకు సాగాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు..
ఆ హనుమంతుడి ఆశీస్సులతో మీ జీవితంలో ఉన్న సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోయి.. అదృష్టం కలగాలని కోరుకుంటూ.. హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు.
ఆంజనేయుడి అనుగ్రహంతో మీ జీవితంలో చీకటి తొలగిపోయి.. వెలుగునిండాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హనుమాన్ జయంతి స్పెషల్ శుభాకాంక్షలు..
ఆ హనుమంతుడు మీ మనసులోని నెగటివ్ ఎనర్జీని తొలగించి.. పాజిటివిటీని పెంచాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ హ్యాపీ హనుమాన్ జయంతి.
కుటుంబ సభ్యులతో ప్రతి సంవత్సరం హనుమాన్ జయంతిని వ్యక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకోవాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ హనుమాన్ జయంతి ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు..