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Happy Varalakshmi Vratham 2026: వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు.. బెస్ట్ తెలుగు విషెస్, కోట్స్!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 20, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 05:16 PM IST

Happy Varalakshmi Vratham: శ్రావణ మాసంలో అత్యంత పవిత్రమైన పండగల్లో వరలక్ష్మీ వ్రతం ఒకటి. ఈ రోజు మహిళలు ఎంతో భక్తితో లక్ష్మీఅమ్మవారి వ్రతం ఆచరిస్తారు. ఇంటి ప్రత్యేకమైన రోజున అందరికీ అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఉండాలని ఇలా శుభాకాంక్షలు తెలపండి..

Happy Varalakshmi Vratham 2026: వరలక్ష్మీ వ్రతం హిందూ సాంప్రదాయంలో స్త్రీలు ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరించే ముఖ్యమైన వ్రతాల్లో ఒకటి. శ్రావణమాసం పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే శుక్రవారం రోజున లక్ష్మీదేవి అమ్మవారి అనుగ్రహం పొందడానికి ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తూ ఉంటారు. ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించడం ధనధాన్యాలతో పాటు అష్టైశ్వర్యాలు కలుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం.. అందుకే ఈ పండగకి హిందూ సాంప్రదాయంలో చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన పండుగ రోజున మీ మిత్రులకు ఇలా శుభాకాంక్షలు పంపండి..

Happy Varalakshmi Vratham WhatsApp Status Telugu1/5

వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు

సిరిసంపదలను అందించే శ్రీదేవి నీ ఇంట కొలువుదీరగా.. పసుపు కుంకుమల శోభతో నీ ముంగిట సౌభాగ్యం వెల్లువిరిగా.. ఆ వరలక్ష్మి కటాక్షం నిరంతరం నీపై నిలవాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు..  

Happy Varalakshmi Vratham Wishes In Telugu2/5

వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు

కమలవాసిని కరుణించే వేళ... కలశాల పూజలో వెలిగిన దివ్య కాంతుల వేళ.. మీ ఇంట ఆనందాల అమృతం కురవాలని.. అష్టైశ్వర్యాలు చిరకాలం వర్ధిల్లాలని మనసారా లక్ష్మీదేవిని కోరుకుంటూ.. వరలక్ష్మీ వ్రతం పర్వదినాన ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు..  

Happy Varalakshmi Vratham Telugu Quotes3/5

వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు

మంగళ తోరణాల నడుమ.. నవధాన్యాల సమృద్ధి నడుమ.. శ్రీ మహాలక్ష్మి పాదస్పర్శతో మీ ఇల్లు పావనం కావాలని.. ఆయురారోగ్యాలు మీ కుటుంబానికి కలగాలని మనసారా శ్రీమహాలక్ష్మిని ప్రార్థిస్తూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ వరలక్ష్మీ వ్రతం ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు..  

Happy Varalakshmi Vratham4/5

వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు

మనసులోని కోరికలన్నీ వరాలై తీరిన వేళ.. వరలక్ష్మి తల్లి అనుగ్రహం అమృతధారై సాగిన సమయాన.. మీ ఇంట నిత్య వసంతాలు విరబూయాలని ఆ లక్ష్మీదేవితో పాటు శ్రీమహావిష్ణువుని కోరుకుంటూ.. హృదయపూర్వకంగా వరలక్ష్మీ వ్రతం ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు..  

Lakshmi Devi Telugu Greetings5/5

వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు

శ్రావణ మేఘాల చల్లని నీడలో.. ముత్యాల ముగ్గుల లోగిలి గడపలో.. అమ్మ నవ్వుల అమృతపు వెలుగులు నిండాలని.. మీ ఇంట సకల శుభాలు కలగాలని.. ఆ లక్ష్మీ అమ్మవారిని మనసారా కోరుకుంటూ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరుపేరునా వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు..  

TAGS:
Varalakshmi Vratham Wishes
Happy Varalakshmi Vratham
Varalakshmi Puja
Happy Varalakshmi Vratham Wishes

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