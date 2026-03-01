Happy Holi: రంగులరంగుల హోళీ పండుగ.. శుభాకాంక్షలు ఇలా చెప్పండి

Happy Holi 2026 Wishes And Greetings In Telugu: హోళీ పండుగ వచ్చేసింది. జీవితానికి కొత్త రంగులు అద్దుతూ.. రంగురంగుల పండుగ చేసుకునే సందర్భంగా మీ బంధుమిత్రులకు.. ఆత్మీయులకు హోళీ పండుగ శుభాకాంక్షలు చెప్పండి. ఉత్తమమైన.. టాప్ 6 హోళీ పండుగ శుభాకాంక్షలు అందిస్తున్నాం. హోళీ పండుగ శుభాకాంక్షలు మీ ఆత్మీయులకు ఇలా చెప్పండి.
చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి చిహ్నంగా హోలీ పండుగ సందర్భంగా.. అందరి జీవితాల్లో ఆనందం నింపాలని ఆకాంక్షిస్తూ మీకు హోళీ శుభాకాంక్షలు
మీ జీవితాల్లో హోళీ పండుగ కొత్త వెలుగులు నింపాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. హోళీ పండుగ శుభాకాంక్షలు
అన్ని రంగులూ కలిసి అందమైన హరివిల్లు విరిసినట్టు. సమాజంలో అన్ని వర్గాలు కలిస్తేనే అందమైన సమసమాజం నిర్మాణం అవుతుందని తెలిపే గొప్ప ఉత్సవం. ఈ సందర్భంగా మీకు హోళీ పర్వదిన శుభాకాంక్షలు.
మనసులో ఉన్న ద్వేషాలు.. కోపాలను పక్కనపెట్టి మనమంతా ఒక్కటే అని చాటి చెప్పే పండుగ హోళీ. ఒకరికి ఒకరం ఆనందంగా రంగులు చల్లుకుంటూ వేడుక చేసుకుందాం. ఈ సందర్భంగా మీకు హోళీ పండుగ శుభాకాంక్షలు
రసాయన రంగులను వదిలేసి.. సహజమైన రంగులను వాడుకుని.. హోళీ పండుగను ఆనందంగా.. ఆరోగ్యంగా చేసుకుందాం. మీకు హోళీ పండుగ చేసుకుందాం.
చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి గుర్తు హోళీ. సుఖం, దుఃఖం, సంతోషం విచారాలు కలిసిన రంగే హోళీ కొత్త బంధుత్వాలకు.. బాంధవ్యాలను కలిపే పండుగ హోళీ రాగద్వేషాలకు అతీతంగా అందరినీ ఒకే చోట చేర్చే సంగమం హోళీ. ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ హోళీ పండుగ శుభాకాంక్షలు