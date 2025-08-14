Independence Day 2025: భారతీయుడినని గర్వంగా ఇలా శుభాకాంక్షలు చెప్పుకోండి.. HD ఫొటోలు

Happy Independence Day 2025 Wishes And Greetings In Telugu HD Photos: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద దేశం మనది. మన దేశ ప్రజల ఐకమత్యం.. కలిసిమెలిసి బతకడం దేశాన్ని ప్రపంచంలోనే ప్రత్యేకతగా నిలుపుతోంది. భారతదేశం అని పేరు పలకగానే రోమాల నిక్కబొడుచుకుంటాయి. అంతటి గొప్ప స్వాతంత్ర్యం వచ్చి 79 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు ఇలా చెప్పండి.
వేల కులాలు.. వందల మతాలు.. పదుల రాష్ట్రాలు.. భిన్న భాషలు.. భిన్న సాంప్రదాయాలు. కానీ వాటన్నింటిని పక్కనపెట్టి దేశ భక్తి భారతీయుడు అనే భావన ఏర్పడుతుంది. దేశాన్ని ఒక కుటుంబంగా చేస్తున్న గొప్ప రోజు ఇది. దేశ ప్రజలందరికీ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చి భారతీయుడు అని గర్వంగా చెప్పుకోవడానికి వచ్చిన రోజు ఇది. ప్రపంచంలోనే భారతీయుడు అని సగర్వంగా చెప్పుకునేలా నిలిపిన రోజు ఇది. ఈ శుభ సందర్భంగా ప్రజలందరికీ భారత స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
భారతదేశం ఉండబట్టే మనమంతా భారతీయులుగా ప్రపంచంలో తలెత్తుకొని నిలబడగలుగుతున్నాం. అందరికీ దేశంపట్ల అభిమానం మొలకెత్తాలి. అది ప్రేమవృక్షమై విలసిల్లాలి! మీ అందరికీ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
దేశమును ప్రేమించుమన్నా! మంచి అన్నది పెంచుమన్నా.. అని చెప్పిన గురజాడ మాటలు పాటించాలి. సమాజంలో మంచిని పంచుతూ కలిసి మెలిసి జీవించాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. మీకు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
దేశాన్ని ప్రేమించడం అంటే ప్రజలను ప్రేమించమనే భావం. ఈ సమాజాన్ని ఒక కుటుంబంగా ప్రేమిస్తే ప్రజల మధ్య ఎలాంటి విద్వేషాలు.. ఘర్షణలు ఉండవు. విశ్వమంతా ఒకే కుటుంబమని భారతదేశం చాటి చెబుతోంది. జాతి వర్గ భేదాలు లేని సమాజమే భారతదేశం. అంతటి గొప్ప దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు.