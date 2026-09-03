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కృష్ణాష్టమి బెస్ట్ విషెస్, మెసేజ్‌లు, HD ఫోటోలు మీ కోసం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 03, 2026, 08:24 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 08:25 PM IST

Best 10 Happy Krishna Janmashtami Telugu: ఆ మహావిష్ణువుని అవతారాల్లో ఒకటైన కృష్ణవతారానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. భాద్రపద మాసంలో కృష్ణవతారం జరిగింది. దీనిని అందరూ గోకులాష్టమి లేదా కృష్ణాష్టమి కూడా అంటారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన రోజున అందరి జీవితాల్లో సుఖ సంతోషాలు నిండాలని ఆ శ్రీమహావిష్ణువుని కోరుకుంటూ.. ఇలా శుభాకాంక్షలు పంపండి..

Best Happy Krishna Janmashtami Wishes: విష్ణుమూర్తి దశావతారాల్లో కృష్ణవతారాన్ని షోడశ కళా పూర్ణావతారంగా అభివర్ణిస్తారు. అంటే సమస్త శక్తులు, సంపూర్ణ దివ్య గుణాలు మూర్తి భవించిన రూపం.. చెరసాలలో.. నిశీధి అర్ధరాత్రి వేళ శ్రీకృష్ణుడి జననం జరిగింది.. చీకటి ఎంత తీవ్రంగా ఉన్నప్పటికీ భగవత్ కృపతో వెలుగు తప్పక వస్తుందనే భరోసాను ఈ ఘట్టం ఇస్తుంది. అందుకే శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన కృష్ణాష్టమి రోజున అందరి జీవితాల్లో వెలుగు నిండాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా మీ మిత్రులకు, మీ అత్యంత సన్నిహితులకు సోషల్ మీడియా ద్వారా కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి..
 

Happy Janmashtami Quotes1/10

కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు

మురళీ, రవళి మీ ఇంట ఆనందాల అమృతాన్ని కురిపించాలి.. ఆ వెన్నదొంగ చిరునవ్వులు మీ జీవితంలో సరికొత్త వెలుగులు నింపాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తూ.. శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు..  

కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు2/10

కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు

వెన్నెలాంటి స్వచ్ఛమైన మనసు.. నెమలి పించమంటే అద్భుతమైన ఆలోచనలు మీ సొంతం కావాలని.. ఆ కృష్ణయ్య అనుగ్రహం మీకు ఎల్లప్పుడూ లభించాలని కోరుకుంటూ.. గోకులాష్టమి ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు..  

Happy Sri Krishna Blessings3/10

కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు

జీవితమనే యుద్ధరంగంలో.. గీతాచార్యుని మార్గదర్శనం మీకు ఎల్లప్పుడూ లభించాలని.. కష్టాలను దాటే ధైర్యంతో పాటు విజయాలను అందుకునే సంకల్పం ఆ శ్రీకృష్ణుడు ప్రసాదించాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు..  

Happy Krishna Devotional Quotes4/10

కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు

యశోదమ్మ లాలనలోని అద్భుతమైన ప్రేమ.. రాధాకృష్ణుల బంధం లోని పవిత్రత మీ ఇంట నిండాలని.. మీ జీవితం సదా సుఖ సంతోషాలతో ముందుకు నడవాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు..  

Janmashtami WhatsApp Wishes5/10

కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు

చీకటిని చీల్చుతూ.. అర్థరాత్రి ఆవిర్భవించిన పరమాత్ముడు మీ జీవితంలోని కష్టాల చీకట్లను తొలగించి.. ఆ గోపాలుడు ఆశీస్సులతో నిత్యం మీ ఇంట వసంతాలు నింపాలని కోరుకుంటూ.. హ్యాపీ కృష్ణాష్టమి..  

Happy Gokulashtami Wishes6/10

కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు

ఆ వేణుగానలోలుడు మీ మనసులోని ప్రతి కోరికను తీర్చి.. మీ ఇంట సుఖశాంతుల అమృతాన్ని నింపాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ శ్రీకృష్ణ జన్మదిన హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు..  

Happy Krishna Janmashtami Messages7/10

కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు

ప్రేమకు నిర్వచనం.. ధర్మానికి ప్రతిరూపం అయిన శ్రీకృష్ణుని ఆ దివ్యమైన ఆశీస్సులు మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు సదా ఉండాలని.. ప్రతి అడుగులోనూ మీకు జగన్నాథుడి అనుగ్రహం లభించాలని కోరుకుంటూ.. గోకులాష్టమి శుభాకాంక్షలు..  

Happy Gokulashtami Wishes Telugu8/10

కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు

ముద్దుల కన్నయ్య అడుగుల సవ్వడి.. మీ ఇంట సిరిసంపదలతో పాటు సంతోషాన్ని తీసుకురావాలని.. ఆ బాలగోపాలుని చిలిపిచేస్టాల వెనక ఉన్న అద్భుతమైన ఆనందం మీ సొంతం కావాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు..  

Happy Krishna Janmashtami Hd Pics9/10

కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు

అధర్మాన్ని అణచి.. ధర్మాన్ని నిలిపిన శ్రీకృష్ణ భగవానుని కృపతో మీరు తలపెట్టిన ప్రతి కార్యక్రమం దిగ్విజయంగా పూర్తి కావాలని.. అందులో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించాలని కోరుకుంటూ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు..  

Happy Krishna Janmashtami10/10

కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు

ఆ నల్లనయ్య నవ్వులు.. మీ మోములో చిరునవ్వులై వెలగాలి.. ఆయన మురళీ గానం మీ హృదయంలో శాంతిని నింపాలి.. సర్వ శుభాలు మీ దరికి చేరాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు..  

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Happy Krishna Janmashtami Wishes

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