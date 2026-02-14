Happy Mahashivratri 2026: మహాశివరాత్రి విషెస్, HD ఫొటోస్ మీకోసం..

Happy Mahashivratri In Telugu: శివపార్వతులు ఒక్కటైన రోజునే మనమంతా మహాశివరాత్రి నే జరుపుకుంటాం. అందుకే ఈరోజుకు చాలా ప్రత్యేకత ఉంటుంది. ఈ మహాశివరాత్రి రోజున భక్తిశ్రద్ధలతో ఉపవాసాలు పాటిస్తారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన రోజున అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ.. మీ శ్రేయోభిలాషులకు శుభాకాంక్షలు అను పంపండి.
Happy Mahashivratri In Telugu: ప్రతి ఏడాది మహాశివరాత్రి పండగను ఎందుకు జరుపుకుంటామో తెలుసా? శివుడు పార్వతి వివాహం జరిగిన రోజుగా ప్రతి సంవత్సరం మనం మహాశివరాత్రి ని జరుపుకుంటాం. దీనిని పురాణాల్లో ప్రకృతి, పురుషుల కలయికకు ప్రతీకగా భావిస్తారు. ఈ పండగ ప్రతి హిందువు ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున శివపార్వతులకు ప్రత్యేకమైన పూజలు నిర్వహించి.. ఉపవాసాలతో జాగారాలు చేస్తారు. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన పండుగ ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో వెలుగును నింపాలని ఆ పరమశివుడిని కోరుకుంటూ.. ఇలా అందరికీ సోషల్ మీడియా ద్వారా మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు పంపండి..
అజ్ఞానపు చీకటిని చీల్చే జ్ఞాన జ్యోతి వై.. అంతరంగంలో కొలువైన ఆనంద లహరి వై.. మమ్మల్ని జీవితంలో నడిపించు ఓ ముక్కంటి.. నీ అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ మాపై ఉండాలని కోరుకుంటూ. అందరికీ మహా శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు..
డమరుకునాదం ఓంకారమై ప్రతిధ్వనిస్తూ.. గంగమ్మ జటాజూటంలో పరవళ్లు తొక్కుతూ.. ఆ బోలా శంకరుని అనుగ్రహం మీపై ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని మనసారా కోరుకుంటూ. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు..
ఆ సదాశివుడు మీ జీవితంలో వెలుగును నింపాలని.. పార్వతి దేవి మీ ప్రతి అడుగులో తోడుండాలని.. కోరుకుంటూ మీ అందరికీ మహా శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు..
కన్ను తెరిస్తే ప్రళయం.. కరుణిస్తే అభయం.. ఈ శివరాత్రి జాగరణ మీలో కొత్త వెలుగును నింపాలని.. ఆ మహా శివుడిని కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ మహాశివరాత్రి ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు.
లోక రక్షణకై గరళాన్ని మించిన నీలకంఠ.. మా కష్టాలను కడతేర్చి.. సుఖశాంతులను ప్రసాదించు తండ్రి.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ.. మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు..