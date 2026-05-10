/Happy Mothers Day 2026: తెలుగులో హ్యాపీ మదర్స్ డే విషెస్, HD ఫోటోస్, గ్రీటింగ్స్..

Happy Mothers Day 2026 Wishes: ప్రతి ఏడాది మే 10వ తేదీన మదర్స్ డే జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. వారి త్యాగాలకు గుర్తుగా ఈ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు. వారు మనకు జీవితాంతం అండగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఇలా సందేశాలను పంపండి..
వేలు పట్టి నడక నేర్పావు.. పెదవి పట్టి మాట నేర్పావు.. బ్రతుకు పోరాటంలో వెన్ను తట్టి ధైర్యాన్ని ఇచ్చావు.. నా తొలి గురువైన నీకు వందనం అమ్మ.. హ్యాపీ మదర్స్ డే..
వాడిపోని వాసనవి నువ్వు.. వీడని వెన్నెలవు నువ్వు.. ఈ సృష్టి అంత వెతికినా దొరకని స్వచ్ఛమైన మమకారం నీది.. హ్యాపీ మదర్స్ డే అమ్మ..
రెప్ప వేయకుండా కాపాడే కన్నువు నువ్వు.. అలసిపోని నీ శ్రమ నా ఎదుగుదలకు ఒక మెట్టు.. నీ బిడ్డగా పుట్టడం నా పూర్వజన్మ సుకృతం.. హ్యాపీ మదర్స్ డే..
కాలం మారినా.. మనుషులు మారినా.. మారనిది నీ అమ్మతనం ఒక్కటే.. నిరంతరం కురిసే నీ ప్రేమ జల్లులో నేనెప్పుడూ పసివాడినే.. హ్యాపీ మదర్స్ డే అమ్మ..