Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Happy Mothers Day 2026: తెలుగులో హ్యాపీ మదర్స్ డే విషెస్, HD ఫోటోస్, గ్రీటింగ్స్..

Happy Mothers Day 2026: తెలుగులో హ్యాపీ మదర్స్ డే విషెస్, HD ఫోటోస్, గ్రీటింగ్స్..

Written ByDharmaraju DhurishettyUpdated byDharmaraju Dhurishetty
Published: May 10, 2026, 06:00 AM IST|Updated: May 10, 2026, 06:00 AM IST

Happy Mothers Day 2026 Wishes: ప్రతి ఏడాది మే 10వ తేదీన మదర్స్ డే జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. వారి త్యాగాలకు గుర్తుగా ఈ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు. వారు మనకు జీవితాంతం అండగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఇలా సందేశాలను పంపండి..

Happy Mothers Day Telugu Wishes1/5

వేలు పట్టి నడక నేర్పావు.. పెదవి పట్టి మాట నేర్పావు.. బ్రతుకు పోరాటంలో వెన్ను తట్టి ధైర్యాన్ని ఇచ్చావు.. నా తొలి గురువైన నీకు వందనం అమ్మ.. హ్యాపీ మదర్స్ డే..  

Mothers Day Hd Images Telugu2/5

వాడిపోని వాసనవి నువ్వు.. వీడని వెన్నెలవు నువ్వు.. ఈ సృష్టి అంత వెతికినా దొరకని స్వచ్ఛమైన మమకారం నీది.. హ్యాపీ మదర్స్ డే అమ్మ..  

Mothers Day Social Media Posts3/5

ప్రపంచం నన్ను వెలివేసిన.. నీ కౌగిలి నన్ను ఆహ్వానిస్తుంది.. లోకం నన్ను విమర్శించినా.. నీ మనసు నన్ను క్షమిస్తుంది.. నీ ప్రేమకు సాటి అమ్మ? మదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు..  

Happy Mothers Day 2026 4/5

రెప్ప వేయకుండా కాపాడే కన్నువు నువ్వు.. అలసిపోని నీ శ్రమ నా ఎదుగుదలకు ఒక మెట్టు.. నీ బిడ్డగా పుట్టడం నా పూర్వజన్మ సుకృతం.. హ్యాపీ మదర్స్ డే..  

Happy Mothers Day 2026 Images5/5

కాలం మారినా.. మనుషులు మారినా.. మారనిది నీ అమ్మతనం ఒక్కటే.. నిరంతరం కురిసే నీ ప్రేమ జల్లులో నేనెప్పుడూ పసివాడినే.. హ్యాపీ మదర్స్ డే అమ్మ..  

Tags:
Happy Mothers Day
Happy Mothers Day News
Happy Mothers Day 2026
Happy Mothers Day Telugu Wishes

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
జయలలిత శిష్యుడికి బంపర్ ఆఫర్? ఎవరీ సెంగోట్టయాన్? తమిళ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్‌..!

జయలలిత శిష్యుడికి బంపర్ ఆఫర్? ఎవరీ సెంగోట్టయాన్? తమిళ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్‌..!

Tamil Nadu Deputy CM 202641 min ago
2

విజయ్ అనే నేను.. సీఎంగా దళపతి ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం నేడే.. హాజరయ్యే ప్రముఖులు వీరే!

CM Vijay1 hr ago
3

ఏపీలో పిడుగుల బీభత్సం.. మే 10న ఈ ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే!

AP weather update today1 hr ago
4

PM Modi: నేడు హైదరాబాద్‌లో నరేంద్ర మోదీ పర్యటన.. అందరి దృష్టి ప్రధాని పైనే..!

pm Modi1 hr ago
5

RR vs GT Highlights: రాజస్థాన్‌కు మరో ఓటమి.. భారీ విజయంతో ప్లేఆఫ్స్‌ రేసులోకి గుజరాత

RR vs GT HighlightsMay 09