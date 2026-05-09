Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Happy Mothers Day Wishes 2026: హ్యాపీ మదర్స్ డే గ్రీటింగ్స్, విషెస్ మీకోసం..

Happy Mothers Day Wishes 2026: హ్యాపీ మదర్స్ డే గ్రీటింగ్స్, విషెస్ మీకోసం..

Written ByDharmaraju DhurishettyUpdated byDharmaraju Dhurishetty
Published: May 09, 2026, 03:35 PM IST|Updated: May 09, 2026, 03:35 PM IST

Happy Mothers Day Wishes In Telugu: అమెరికాలోని ఓ ప్రాంతం నుంచి ఈ మదర్స్ డే ప్రారంభమయ్యింది. మొదటగా దీనిని కొన్నేళ్ల క్రితం ప్రాచీన గ్రీకులు జరుపుకునే వారు.. వారి తల్లుల త్యాగాలను గుర్తించి ఈ రోజున ఎంతో ఘనంగా పండగల జరుపుకునే వారు.. మీకు తల్లుల కష్టాలతో పాటు త్యాగాలను గుర్తించుకుంటూ ఈ మదర్స్ డే రోజు వారికి ఇలా సోషల్ మీడియా ద్వారా శుభాకాంక్షలు పంపండి..

Happy Mothers Day Wishes in Telugu1/5

నా ప్రాణానికి రూపం పోసి.. నీ రక్తంతో నాకు  ఊపిరినిచ్చిన ఓ అమ్మ.. నా మొదటి అక్షరానివి నీవే.. నా అంతిమ గమ్యాన్ని వినివే.. మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అమ్మ..  

Happy Mothers Day 20262/5

గుడిలోని దేవుడిని చూడలేదు కానీ.. నా ఇంట్లోనే నడిచే దేవతను చూశాను.. నీ చిరునవ్వే నాకు వెయ్యి దీపాల వెలుగు.. హ్యాపీ మదర్స్ డే.. అమ్మ..  

Happy Mothers Day Wishes 3/5

అక్షరానికి అందని అర్థం నువ్వు.. ఏ రాగంలోనూ పలకని తియ్యని పాటకు నువ్వు.. అమృతాన్ని మించిన నీ ప్రేమ ముందు మరేదైనా తక్కువే.. మదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు అమ్మ..  

Happy Mothers Day Wishes In Telugu4/5

ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా.. నీ కొంగు చాటున నేను గెలుపు వీరుడినే.. నీ చల్లని దీవెనలే నాకు శ్రీరామరక్ష.. మదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు..  

Mothers Day Wishes5/5

ఆకలిని తట్టుకొని నా కడుపు నింపావు.. కన్నీళ్లను దాచుకొని నా ముఖాన నవ్వును పంచావు.. త్యాగం అంటే డిక్షనరీలో నీ పేరే ఉందమ్మా.. హ్యాపీ మదర్స్ డే..  

Tags:
Mothers Day Wishes
Mothers Day Wishes News
Happy Mothers Day 2026
Happy Mothers Day Wishes in Telugu

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
TVk Vijay Thalapathy: తమిళనాడులో ముగిసిన ఉత్కంఠ.. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు టీవీకే విజయ్‌కి

TVk Vijay Thalapathy: తమిళనాడులో ముగిసిన ఉత్కంఠ.. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు టీవీకే విజయ్‌కి

TVK party5 min ago
2

West Bengal CM Salary: బెంగాల్‌ కొత్త ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి జీతం ఎంత?

CM Salary And Allowances44 min ago
3

Srisailam cyber fraud: శ్రీ శైలంలో బైటపడ్డ సైబర్ మోసం.. 27 మందిఢిల్లీ యాత్రికులకు

Srisailam temple1 hr ago
4

BRS Party: బండి సంజయ్‌ కొడుకు పోక్సో కేసుపై మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి స్పందన

Sabitha Indra Reddy1 hr ago
5

Snake Video: నువ్వు తోపు భయ్యా.. బుసలు కొడుతున్నపాముకు నీళ్లను తాగిస్తూ మరీ.. వీడియో

Snake Video1 hr ago