/Happy Mothers Day Wishes 2026: హ్యాపీ మదర్స్ డే గ్రీటింగ్స్, విషెస్ మీకోసం..

Happy Mothers Day Wishes In Telugu: అమెరికాలోని ఓ ప్రాంతం నుంచి ఈ మదర్స్ డే ప్రారంభమయ్యింది. మొదటగా దీనిని కొన్నేళ్ల క్రితం ప్రాచీన గ్రీకులు జరుపుకునే వారు.. వారి తల్లుల త్యాగాలను గుర్తించి ఈ రోజున ఎంతో ఘనంగా పండగల జరుపుకునే వారు.. మీకు తల్లుల కష్టాలతో పాటు త్యాగాలను గుర్తించుకుంటూ ఈ మదర్స్ డే రోజు వారికి ఇలా సోషల్ మీడియా ద్వారా శుభాకాంక్షలు పంపండి..
నా ప్రాణానికి రూపం పోసి.. నీ రక్తంతో నాకు ఊపిరినిచ్చిన ఓ అమ్మ.. నా మొదటి అక్షరానివి నీవే.. నా అంతిమ గమ్యాన్ని వినివే.. మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అమ్మ..
గుడిలోని దేవుడిని చూడలేదు కానీ.. నా ఇంట్లోనే నడిచే దేవతను చూశాను.. నీ చిరునవ్వే నాకు వెయ్యి దీపాల వెలుగు.. హ్యాపీ మదర్స్ డే.. అమ్మ..
అక్షరానికి అందని అర్థం నువ్వు.. ఏ రాగంలోనూ పలకని తియ్యని పాటకు నువ్వు.. అమృతాన్ని మించిన నీ ప్రేమ ముందు మరేదైనా తక్కువే.. మదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు అమ్మ..
ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా.. నీ కొంగు చాటున నేను గెలుపు వీరుడినే.. నీ చల్లని దీవెనలే నాకు శ్రీరామరక్ష.. మదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు..
ఆకలిని తట్టుకొని నా కడుపు నింపావు.. కన్నీళ్లను దాచుకొని నా ముఖాన నవ్వును పంచావు.. త్యాగం అంటే డిక్షనరీలో నీ పేరే ఉందమ్మా.. హ్యాపీ మదర్స్ డే..