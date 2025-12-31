Discount on Railway Ticket Booking: న్యూ ఇయర్ వేళ రైల్వే శాఖ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. రైల్వన్ యాప్ ద్వారా బుక్ చేసుకున్న అన్రిజర్వ్డ్ (జనరల్) టిక్కెట్ల ఛార్జీలపై 3 శాతం తగ్గింపు అందజేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ ఆఫర్ జనవరి 14, 2026 నుంచి జూలై 14, 2026 వరకు ఆరు నెలల పాటు చెల్లుబాటులో ఉంటుందని వెల్లడించింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా..
టికెట్ ఛార్జీల డిస్కౌంట్కు అనుగుణంగా సాఫ్ట్వేర్లో మార్పులు చేయాలని కోరుతూ.. సెంటర్ ఫర్ రైల్వే ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ (CRIS)కు రైల్వేలు లేఖ రాశాయి. ఈ డిస్కౌంట్ R-Wallet వినియోగదారులకు మాత్రమే పరిమితం కాదు. ఏదైనా డిజిటల్ చెల్లింపు మోడ్ (UPI, క్రెడిట్/డెబిట్ కార్డులు లేదా నెట్ బ్యాంకింగ్ వంటివి) ద్వారా చేసే చెల్లింపుదారులకు అందుబాటులో ఉంది.
ప్రస్తుతం రైల్వన్ యాప్లో ఆర్-వాలెట్ ద్వారా చేసే చెల్లింపులకు 3 శాతం క్యాష్బ్యాక్ అందుతుండగా.. తాజా నిర్ణయంతో డిజిటల్ చెల్లింపులకు ప్రత్యక్షంగా 3 శాతం తగ్గింపు లభిస్తుంది. జనవరి 14 నుంచి ఆర్-వాలెట్ని ఉపయోగించి రైల్వన్ యాప్ ద్వారా టిక్కెట్లను బుక్ చేసుకుంటే మొత్తం 6 శాతం తగ్గింపు లభిస్తుంది.
ఈ 3 శాతం డిస్కౌంట్ ఆఫర్ కేవలం RailOne యాప్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఏదైనా ఇతర ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ లేదా వెబ్సైట్ ద్వారా జనరల్ టిక్కెట్లను బుక్ చేసుకుంటే.. ఈ డిస్కౌంట్ లభించదు.
స్టేషన్లలో టికెట్ కౌంటర్ల వద్ద రద్దీని తగ్గించేందుకు రైల్వే యాప్ను వినియోగించేలా ఈ ఆఫర్ను ప్రకటించింది. రైల్వన్ అనేది 'వన్-స్టాప్ సొల్యూషన్'. రైలు ప్రయాణానికి సంబంధించిన అన్ని అవసరమైన సేవలు ఈ యాప్లో అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఈ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నతరువాత లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఈ యాప్లో అన్ని ఫీచర్లు ఒకే చోట అందుబాటులో ఉంటాయని రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. గతంలో రైల్వే సేవల కోసం వివిధ యాప్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉండేది. ఇప్పుడు RailOne యాప్ అన్ని సేవలు వినియోగించుకోవచ్చు.