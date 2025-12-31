8th Pay Commission Salary Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బొనంజా.. మోదీ సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తే ఒకేసారి భారీ మొత్తంలో..!

8th Pay Commission Fitment Factor: 7వ వేతన సంఘం పదవీ కాలం నేటి (డిసెంబర్ 31)తో ముగియనుంది. కొత్త పే కమిషన్ వేతన సవరణపై అధ్యయనం చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త ఏడాదిలో జీతాల పెంపు ఎలా ఉంటుందోనని కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు టెన్షన్లో ఉన్నారు. గతంలో బేసిక్ పేను ఫిక్స్డ్గా ఉంచి.. డీఏలను పెంచుతూ జీతాలను పెంచారు. కొత్త పే కమిషన్లో మాత్రం కనీస వేతనం నిర్ణయించే విధానం తీసుకురావాలనే డిమాండ్ ఉంది.
7వ వేతన సంఘం ఏర్పడి పదేళ్లు పూర్తవుతుంది. జనవరి 1, 2016 నుంచి 7వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు అమల్లోకి వచ్చాయి. అప్పటి నుంచి ఉద్యోగుల వేతన నిర్మాణాలలో గణనీయమైన మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. ఇప్పుడు 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటుతో జీతాల పెంపుపై ఉద్యోగులకు భారీ ఆశలు ఉన్నాయి.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు జీతాలు, అలవెన్సులు, పెన్షన్ ప్రయోజనాలను సమీక్షించే 8వ కేంద్ర వేతన సంఘం నిబంధనలను (ToR) మోదీ సర్కార్ ఆమోదం తెలిపిన విషయం తెలిసిందే. బేసిక్ పే, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఉంటుందనే విషయంపై జోరుగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి.
7వ వేతన సంఘం ఏర్పాటు సమయంలో డీఏను జీరోకు తగ్గించి.. బేసిక్ పేను ఒకేసారి భారీ మొత్తంలో పెంచారు. లెవల్-1 ఉద్యోగులకు మూల వేతనం రూ.18 వేలకి పెంచారు. గ్రేడ్ పే పూర్తిగా తొలగించి.. శాలరీ నిర్మాణాన్ని కొత్త పే మ్యాట్రిక్స్ భర్తీ చేశారు.
ప్రస్తుతం ఉద్యోగుల డీఏ 58 శాతంగా ఉంది. అంటే రూ.18 వేల బేసిక్లో రూ.10,440. ప్రస్తుత లెవల్-1 నెలవారీ జీతం దాదాపు రూ.33,500 నుంచి 34,000 వరకు ఉంది. 2016 నుంచి ఉద్యోగుల బేసిక్ రూ.18 వేలుగానే ఉంది. డీఏ హైక్ ద్వారానే ఉద్యోగుల జీతాల పెంచుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే కొత్త పే కమిషన్లో అయినా.. ఉద్యోగుల కనీస వేతనాన్ని నిర్ణయించే విధానం తీసుకురావాలని ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు పట్టుబడుతున్నారు.
అంతేకాకుండా ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ కూడా పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. 7వ వేతన సంఘంలో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.57గా ఉంది. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం, ఇంటి ఖర్చులు, ఆరోగ్య సంరక్షణ, సాంకేతికత ఆధారిత జీవనశైలి ఖర్చులను గణనీయంగా పెరగడంతో జీతాలు కూడా ఎక్కువగా పెంచాలని కోరుతున్నారు.
7వ వేతన సంఘం అధికారికంగా డిసెంబర్ 31, 2025న ముగిసినా.. జీతాల పెంపు మాత్రం యాథావిధిగా ఉంటుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు సమర్పించిన తరువాత కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేందుకు 3 నుంచి 6 నెలల సమయం పడుతుంది. దీంతో 2027 చివరలో లేదా 2028 ప్రారంభంలో కొత్త పే కమిషన్ సిఫార్సులు అమలులోకి వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
అయితే 7వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు ముగుస్తుండడంతో జనవరి 1, 2026 నుంచే కొత్త పే కమిషన్ సిఫార్సులు అమలు చేయాలని ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు కోరుతున్నారు. గతంలో కొత్త వేతన కమిషన్ అమలులోకి వచ్చిన తర్వాత ఉద్యోగులకు బకాయిలు చెల్లించారని.. ఈసారి కూడా సిఫార్సులు ఎప్పుడు ఆమోదించినా అమలు మాత్రం జనవరి 1 నుంచే చేయాలని అడుగుతున్నారు. ఇదే జరిగితే.. కొత్త పే కమిషన్ సిఫార్సులు అమల్లోకి వచ్చిన తరువాత ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో బకాయిల రూపంలో ఒకేసారి భారీ మొత్తంలో జమ అవుతుంది.