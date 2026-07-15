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జగన్నాథ రథయాత్ర శుభాకాంక్షలు.. అద్భుతమైన మెసేజెస్, కోట్స్!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 15, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:03 PM IST

Jagannatha Rathayatra Subhakankshalu: జగన్నాథుని రథయాత్ర ఉత్సవాలు దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో వైభవంగా జరుగుతాయి. బలభద్రుడు, సుభద్రాదేవితో కలిసి జగన్నాథుడు రథమెక్కి సాగే.. ఈ పవిత్ర యాత్రను పురస్కరించుకుని.. మీ ఆత్మీయులు, బంధుమిత్రులు ఎల్లప్పుడూ సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా శుభాకాంక్షలు తెలపండి..

Happy Puri Jagannath Rath Yatra Wishes: భారతదేశంలో పూరి జగన్నాథ రథయాత్రకు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ప్రతి ఏడాది ఈ రథయాత్ర ఉత్సవాలను భారతదేశ వ్యాప్తంగా ముఖ్యంగా ఒడిస్సా రాష్ట్రంలో ఎంతో ఘనంగా నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. ప్రతి ఏడాది పూరీ ఆలయంలోని జగన్నాథుడు, బలభద్రుడు, సుభద్రల విగ్రహాలను వేప కర్రతో తయారుచేసి.. రథయాత్ర ఉత్సవాలను ఘనంగా జరుపుతారు. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన పండగ పురస్కరించుకొని అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ ఇలా మీ మేలుకోరే ప్రతి ఒక్కరికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి..
 

Puri Jagannadh Rath Yatra Telugu Quotes1/5

పూరీ రథయాత్ర శుభాకాంక్షలు

లోకరక్షకుడైన ఆ జగన్నాథుని కరుణాకటాక్షాలు మీకు లభించి, మీ మనస్సుకు ప్రశాంతతను, మీ జీవితానికి ఆనందాన్ని చేకూర్చాలని ఆశిస్తూ... పూరీ రథయాత్ర శుభాకాంక్షలు..  

Jagannatha Rathayatra Subhakankshalu2/5

పూరీ రథయాత్ర శుభాకాంక్షలు

జగన్నాథుని రథయాత్ర దర్శనం మీ జీవితంలోని కష్టాలన్నింటినీ దూరం చేసి.. విజయతీరాలకు చేర్చాలని కోరుకుంటూ... రథయాత్ర శుభాకాంక్షలు..

Jagannath Rath Yatra Wishes In Telugu3/5

పూరీ రథయాత్ర శుభాకాంక్షలు

సోదర సోదరీమణులైన బలరాముడు.. సుభద్రాదేవితో కలిసి జగన్నాథుడు నడిచే ఈ పవిత్ర రథయాత్ర... మీ కుటుంబంలో కూడా అనురాగ బంధాలను మరింత బలోపేతం చేయాలని ఆశిస్తూ... జగన్నాథ రథయాత్ర శుభాకాంక్షలు..  

Jagannath Rath Yatra Wishes4/5

పూరీ రథయాత్ర శుభాకాంక్షలు

హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే.. జై జగన్నాథ్, జై బలదేవ్, జై సుభద్ర!.. ఈ పవిత్ర నామ స్మరణతో మీ జీవితం ధన్యమవ్వాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ రథయాత్ర శుభాకాంక్షలు..

Rathayatra Subhakankshalu5/5

పూరీ రథయాత్ర శుభాకాంక్షలు

పూరీ జగన్నాథుని కృపతో మీరు తలపెట్టిన ప్రతి కార్యం దిగ్విజయం కావాలని కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు జగన్నాథ రథయాత్ర  ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు..  

TAGS:
Rath Yatra Wishes
Jagannath Rath Yatra
Rathayatra Subhakankshalu
Jagannath Rath Yatra Wishes

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