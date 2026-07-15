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పూరి జగన్నాథ రథయాత్ర శుభాకాంక్షలు, ప్రత్యేక కోట్స్, ఫోటోస్‌..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 15, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:53 PM IST

Puri Jagannath Rath Yatra Wishes In Telugu: అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన ఒడిస్సా పూరి జగన్నాథ రథయాత్ర సందర్భంగా మీ స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో శుభాకాంక్షల(Rath Yatra Wishes in Telugu)ను ఇలా సోషల్ మీడియా ద్వారా పంపండి..
 

Happy Puri Jagannath Rath Yatra Wishes In Telugu: భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన ఆధ్యాత్మిక ఉత్సవాలలో ఒడిస్సా లోని పూరి జగన్నాథ రథయాత్ర అత్యంత ముఖ్యమైనదిగా భావిస్తూ ఉంటారు. ప్రతి ఏడాది ఆషాడ శుద్ధి విదియ రోజున ప్రారంభమయ్యే ఈ రథయాత్రకు ఎన్నో విశిష్టతలు ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. ఈ రోజున హిందూ భక్తులంతా ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో ఆ జగన్నాధులను పూజిస్తూ ఉంటారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన రోజున ప్రతి ఒక్కరు అనుగ్రహం పొందాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఇలా శుభాకాంక్షలు మీ మిత్రులకు, మేలుకోరే వారికి పంపించండి..
 

Puri Jagannath Rath Yatra Wishes In Telugu1/5

జగన్నాథ రథయాత్ర శుభాకాంక్షలు

ఆ జగన్నాథుడి రథచక్రాల ప్రభావం మీ జీవితంలోని సరికొత్త కాంతులతో పాటు విజయాలను తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ జగన్నాథ రథయాత్ర శుభాకాంక్షలు..  

Rath Yatra Telugu Quotes2/5

జగన్నాథ రథయాత్ర శుభాకాంక్షలు

బలభద్ర, సుభద్ర సమేత శ్రీ జగన్నాథ స్వామి కృపాకటాక్షాలు ఎల్లప్పుడూ మీపై, మీ కుటుంబ సభ్యులపై ఉండాలని.. సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని మనసారా కోరుకుంటూ... రథయాత్ర శుభాకాంక్షలు..  

Jagannath Rath Yatra Wishes3/5

జగన్నాథ రథయాత్ర శుభాకాంక్షలు

జగన్నాధుని రథం ముందుకు సాగినట్లే.. మీ జీవితం కూడా విజయపథంలో మున్ముందుకు సాగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ జగన్నాధ రథయాత్ర శుభాకాంక్షలు..  

Rath Yatra Images With Telugu Text4/5

జగన్నాథ రథయాత్ర శుభాకాంక్షలు

ఆ నీలమేఘ శ్యాముడు.. జగత్ రక్షకుడైన పూరీ జగన్నాథుని దివ్య ఆశీస్సులు మీకు, మీ కుటుంబానికి ఎల్లవేళలా లభించాలని ఆకాంక్షిస్తూ... మీ అందరికీ జగన్నాథ రథయాత్ర శుభాకాంక్షలు..  

Puri Jagannath Rath Yatra Wishes In Telugu5/5

జగన్నాథ రథయాత్ర శుభాకాంక్షలు

శ్రీ జగన్నాథుని పవిత్ర రథయాత్ర మీ జీవితంలో సరికొత్త ఆనందాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని, అద్భుతమైన ఐశ్వర్యాలను తీసుకురావాలని మనసారా కోరుకుంటూ... హ్యాపీ రథయాత్ర..  

TAGS:
Jagannath Rath Yatra Wishes
Rath Yatra Telugu Quotes
Rath Yatra Wishes
Puri Jagannath Rath Yatra Wishes

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