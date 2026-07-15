/పూరి జగన్నాథ రథయాత్ర శుభాకాంక్షలు, ప్రత్యేక కోట్స్, ఫోటోస్‌..

Puri Jagannath Rath Yatra Wishes In Telugu: అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన ఒడిస్సా పూరి జగన్నాథ రథయాత్ర సందర్భంగా మీ స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో శుభాకాంక్షల(Rath Yatra Wishes in Telugu)ను ఇలా సోషల్ మీడియా ద్వారా పంపండి..
Happy Puri Jagannath Rath Yatra Wishes In Telugu: భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన ఆధ్యాత్మిక ఉత్సవాలలో ఒడిస్సా లోని పూరి జగన్నాథ రథయాత్ర అత్యంత ముఖ్యమైనదిగా భావిస్తూ ఉంటారు. ప్రతి ఏడాది ఆషాడ శుద్ధి విదియ రోజున ప్రారంభమయ్యే ఈ రథయాత్రకు ఎన్నో విశిష్టతలు ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. ఈ రోజున హిందూ భక్తులంతా ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో ఆ జగన్నాధులను పూజిస్తూ ఉంటారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన రోజున ప్రతి ఒక్కరు అనుగ్రహం పొందాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఇలా శుభాకాంక్షలు మీ మిత్రులకు, మేలుకోరే వారికి పంపించండి..
ఆ జగన్నాథుడి రథచక్రాల ప్రభావం మీ జీవితంలోని సరికొత్త కాంతులతో పాటు విజయాలను తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ జగన్నాథ రథయాత్ర శుభాకాంక్షలు..
బలభద్ర, సుభద్ర సమేత శ్రీ జగన్నాథ స్వామి కృపాకటాక్షాలు ఎల్లప్పుడూ మీపై, మీ కుటుంబ సభ్యులపై ఉండాలని.. సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని మనసారా కోరుకుంటూ... రథయాత్ర శుభాకాంక్షలు..
జగన్నాధుని రథం ముందుకు సాగినట్లే.. మీ జీవితం కూడా విజయపథంలో మున్ముందుకు సాగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ జగన్నాధ రథయాత్ర శుభాకాంక్షలు..
ఆ నీలమేఘ శ్యాముడు.. జగత్ రక్షకుడైన పూరీ జగన్నాథుని దివ్య ఆశీస్సులు మీకు, మీ కుటుంబానికి ఎల్లవేళలా లభించాలని ఆకాంక్షిస్తూ... మీ అందరికీ జగన్నాథ రథయాత్ర శుభాకాంక్షలు..
శ్రీ జగన్నాథుని పవిత్ర రథయాత్ర మీ జీవితంలో సరికొత్త ఆనందాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని, అద్భుతమైన ఐశ్వర్యాలను తీసుకురావాలని మనసారా కోరుకుంటూ... హ్యాపీ రథయాత్ర..