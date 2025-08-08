Happy Raksha Bandhan 2025 Wishes: తెలుగులో రాఖీ పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు, HD ఫోటోలు, కోట్స్..

Happy Raksha Bandhan 2025 Wishes In Telugu: భారతీయులు ఎంతో ఘనంగా జరుపుకునే పండగల్లో రాఖీ పండగ ఒకటి. ఈరోజు అక్క చెల్లెమ్మలు సోదరులకు రాఖీ కట్టి వారు ఆనందం దీర్ఘాయువు పొందాలని దేవతామూర్తులను కోరుకుంటారు. ఈ పండగ గురించి పురాణాల్లో కూడా ఎంతో అద్భుతంగా వివరించారు. ఈ పండగ కుటుంబ బంధాలను పటిష్టం చేయడమే కాకుండా, సమాజంలో సామరస్యాన్ని, ఐక్యతను పెంపొందిస్తుంది. అన్నాచెల్లెళ్లు లేదా అక్కాతమ్ముళ్లే కాకుండా, రక్తసంబంధం లేనివారికి కూడా సోదరులుగా భావించి రాఖీ కట్టుకుంటారు.. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన పండుగ రోజున అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ వారికి ఇలా రాఖీ పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి.
మన బంధాన్ని మరింత దృఢంగా మలచాలని కోరుకుంటూ.. నువ్వు నాకెళ్ళప్పుడు అపురూపమైన బంధం గా తోడుంటావని ఆకాంక్షిస్తూ.. రక్షాబంధన్ శుభాకాంక్షలు చెల్లెమ్మ..
నువ్వు జీవితాంతం నాకు అన్నలా తోడుంటే ఏ భయమైనా పారిపోతుంది.. నువ్వే నా రక్షణ కవచం.. రాఖీ పండగ శుభాకాంక్షలు..
ఆపదలో.. ఆనందంలో పాలుపంచుకునే తోబుట్టువు ఉన్నందుకు నేను చాలా అదృష్టవంతుడిని.. రాఖీ పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు..
మన అన్నా చెల్లెలి అనుబంధం జన్మజన్మల ఇలాగే కొనసాగాలని కోరుకుంటూ.. హ్యాపీ రక్షా బంధన్..
అన్నా చెల్లెల బంధం ప్రపంచంలోనే అత్యంత స్వచ్ఛమైంది.. ఈరోజు మన బంధాన్ని గుర్తు చేసుకునే రోజు వచ్చింది.. ఇలాంటి రోజుని ప్రతి ఒక్కరూ పొందాలని కోరుకుంటూ.. రాఖీ పండుగ శుభాకాంక్షలు..
నా జీవితంలో నువ్వు ఒక గొప్ప బహుమతి చెల్లెమ్మ.. నువ్వు నా తోడు ఉండటం నా అదృష్టం.. హ్యాపీ రక్షా బంధన్..
రాఖీ అనేది ఒక దారం కాదు, మన అనుబంధానికి అది ఒక గుర్తు. ఈ రోజు మనం మన బంధాన్ని గుర్తు చేసుకుందాం.. రక్షా బంధన్ శుభాకాంక్షలు..
నువ్వు నాకు అన్నయ్యవే కాదు.. నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్వి కూడా.. ఈ పండగ శుభవేళ మన స్నేహ బంధాన్ని మరింత మెరుగుపరచుకుందాం.. హ్యాపీ రక్షా బంధన్..