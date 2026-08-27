/తెలుగులో రాఖీ విషెష్‌, మధురమైన కొటేషన్లు, ఫోటోలు..

Happy Raksha Bandhan Wishes: అక్కాచెల్లెళ్లతో పాటు అన్నదమ్ములు ఎంతో ఇష్టంగా జరుపుకునే పండుగలు రాఖీ పండుగ ఒకటి.. ఈ రోజున అన్నదమ్ములకు రాఖీలు కలుగుతూ అక్కా చెల్లెలు ప్రత్యేకమైన దీవెనలు అందిస్తారు. అలాగే వారికి రక్షణగా ఉండమని కోరుతూ ఉంటారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన పండగ రోజున మీకు ఇష్టమైన, మీ సోదరులకు ఇలా శుభాకాంక్షలు పంపండి.
Happy Raksha Bandhan Wishes Telugu: అక్క చెల్లెలు తన అన్నదమ్ముళ్ల శ్రేయస్సుతో పాటు ఆయురారోగ్యాలను పొందాలని కోరుకుంటూ చేతికి రాఖీ కడుతూ ఉంటారు. అన్నదమ్ములు ఆమెకు జీవితాంతం అండగా ఉంటారని రక్షణ వాగ్దానం చేస్తూ బహుమతులు ఇస్తూ ఉంటారు.. రక్త బంధం లేకపోయినా సోదర భావాన్ని పంచడానికి ఈ రాఖీ పౌర్ణమి ప్రత్యేకమైనదని భావించవచ్చు.. 1905లో బెంగాల్ విభజన సమయంలో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ హిందూ ముస్లింల మధ్య ఐక్యతను చాటడానికి రాఖీ ఉత్సవాన్ని ఉద్యమంలా నిర్వహించారు.. అప్పటినుంచి ఇప్పటివరకు భారతదేశంలో కుల మతం భేదం లేకుండా రాఖీ పౌర్ణమిని జరుపుకుంటున్నారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా మీరు కూడా మీ అన్నదమ్ములకు, అక్కా చెల్లెళ్లకు ఇలా ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు తెలపండి..
అమ్మ చూపించే ప్రేమలో నీ రూపాన్ని చూశాను.. నాన్న ఇచ్చే ధైర్యంలో నీడను చూశాను.. నా కన్నీటికి అడ్డుకట్ట వేస్తూ.. నా నవ్వులకు రెక్కలు తొలగిన నా తోడు నీడవు నువ్వు.. హ్యాపీ రక్షా బంధన్ అన్నయ్య..
ఇది కేవలం చేతికి కట్టే పట్టుదరం మాత్రమే కాదు.. జన్మజన్మల బంధాన్ని గుండెల్లో పదిలంగా దాచిపెట్టే ఆత్మీయమైన అనురాగం.. నా ప్రతి అడుగులో నీ అండ ఎప్పటికీ ఇలాగే ఉండాలని కోరుకుంటూ.. మనస్ఫూర్తిగా రాఖీ పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు..
చిన్నప్పుడు ఆట బొమ్మల కోసం పడ్డ గొడవలు.. నేడు నన్ను నడిపించే మధురమైన జ్ఞాపకాలు.. కాలం ఎంత వేగంగా కదిలినప్పటికీ.. మన మధ్య ఉన్న అద్భుతమైన నిస్వార్ధ ప్రేమ మాత్రం ఎప్పటికీ తరిగిపోదు.. హ్యాపీ రక్షా బంధన్..
పైకి పైకి కోప్పడే నీ చూపుల వెనక కొండంత ప్రేమ ఉంటుందని నాకెప్పుడో తెలుసు.. మాటల్లో చెప్పలేకపోయినా.. గుండెల్లో నన్ను కంటికి రెప్పలా కాపాడే నా తోడబుట్టిన దైవానివి నువ్వు.. నా ప్రియమైన అన్నయ్యకు రాఖీ పండగ శుభాకాంక్షలు.
మన మధ్య ఎన్ని మైళ్ళ దూరం ఉన్నప్పటికీ.. మన హృదయాల మధ్య దూరం ఎప్పటికీ శూన్యమే.. నేను దేవుడిని కోరుకునే ప్రతి కోరిక నీ ఆయురారోగ్యాలతో పాటు నిక్షేమమే మొదట ఉంటాయి.. హ్యాపీ రక్షా బంధన్ అన్నయ్య..
లోకమంతా నా వెనక నిలబడలేక పోయినప్పటికీ..నేనున్నాను కదా.. అంటూ నువ్వు ఇచ్చే ఒక భరోసా చాలు అన్న.. నేను ప్రపంచాన్ని ఎదిరించడానికి.. నా సూపర్ హీరో అయిన నీకు రక్షాబంధన్ శుభాకాంక్షలు..
నేను నవ్వితే పండుగ చేసుకునే మనసు నీది.. నా కంటతడి వస్తే తట్టుకోలేని ప్రాణం నీది.. నిన్ను నా అన్నయ్యగా ఇచ్చినందుకు.. ఆ దేవుడికి నా జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాను.. రాఖీ పండగ శుభాకాంక్షలు..
ఈ విశాల ప్రపంచంలో నాకు దొరికిన అతిపెద్ద రక్షణ కోట నీ ఆప్యాయత.. నీ చేతికి కట్టే ప్రతి పవిత్ర దారంతో నీకు విజయాలతో పాటు సంతోషాలు కలకాలం తోడుండాలని మనసారా ఆకాంక్షిస్తూ.. రాఖీ పండగ శుభాకాంక్షలు అన్నయ్య..
చిన్ననాటి అల్లరి పంచుకున్న నేస్తానివి.. నేడు నా జీవితానికి దారి చూపే మార్గదర్శివి.. మాటల్లో చెప్పలేని ఈ అనంతమైన ప్రేమాను బంధానికి ప్రతీకగా.. ఈ రాకి నీకు అందిస్తున్నాను.. హ్యాపీ రక్షా బంధన్ అన్నయ్య..
మరో జన్మ అంటూ ఒకటి ఉంటే మళ్ళీ నీ చెల్లిగానే పుట్టాలి.. మళ్లీ నీ వేలు పట్టుకొని నడవాలి.. కలకాలం నా తోడుగా నిలిచే నా ప్రాణ అన్నయ్యకు హృదయపూర్వకమైన రక్షాబంధన్ శుభాకాంక్షలు..