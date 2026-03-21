English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Eid-ul-Fitr Ramazan 2026 Quotes: రంజాన్ రోజున..ఈద్ ముబారక్.. స్టైలిష్ గా ఇలా చెప్పండి..!

Ramadan Quotes 2026: ఈద్-ఉల్-ఫిత్ర్ 2026 పండుగ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముస్లింలకు ఎంతో ముఖ్యమైన రోజు. ఇది పవిత్రమైన రంజాన్ నెల ముగిసిన తర్వాత జరుపుకునే ఆనందోత్సవం. ఒక నెల పాటు ఉపవాసం చేసి, ప్రార్థనలు చేసి, ఆధ్యాత్మికంగా తమను తాము మార్చుకున్న తర్వాత ఈద్ పండుగను ఎంతో సంతోషంగా జరుపుకుంటారు.
1 /5

ఈద్ రోజు ఉదయం ప్రత్యేక నమాజ్‌తో ప్రారంభమవుతుంది. మసీదుల్లో పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు కలిసి ప్రార్థనలు చేస్తారు. ఈ సమయంలో వారు అల్లాహ్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, శాంతి కోసం ప్రార్థిస్తారు. ఈ పండుగలో “జకాత్ అల్-ఫిత్ర్” అనే దానం చాలా ముఖ్యమైనది. ఇది పేదలకు సహాయం చేయడానికి ఇచ్చే దానం. అందరూ కలిసి ఆనందంగా పండుగను జరుపుకోవాలని ఈ సంప్రదాయం చెబుతుంది.  

2 /5

ఈద్ పండుగలో శుభాకాంక్షలు చెప్పుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యమైన భాగం. మనసులోని ప్రేమను, ఆనందాన్ని మాటల్లో వ్యక్తం చేస్తారు. కొన్ని అందమైన ఈద్ సందేశాలు ఇవే:

3 /5

 “మీ హృదయంలో శాంతి, మీ ఇంట్లో ఆనందం నిండాలని కోరుకుంటూ ఈద్ ముబారక్.”  “ఈద్ మీ జీవితంలో కొత్త వెలుగు, కొత్త ఆశలను తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నాను.”  “మీ ప్రార్థనలు అన్నీ నెరవేరి, మీ జీవితం సంతోషంగా మారాలని కోరుకుంటూ ఈద్ శుభాకాంక్షలు.”  “ఈద్ రోజున మీ కుటుంబం ప్రేమతో, ఆనందంతో నిండిపోవాలి.”  “అల్లాహ్ మీకు ఆరోగ్యం, విజయాలు, ఆనందం ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ ఈద్ ముబారక్.”  

4 /5

“ఈద్ మీ జీవితంలో సంతోషం, శాంతి, విజయాలను తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నాను.” “మీ ప్రతి రోజు ఈద్‌లా ఆనందంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈద్ ముబారక్.” “ఈ పవిత్రమైన రోజున మీ హృదయం ప్రేమతో నిండిపోవాలి.” “అల్లాహ్ దయ మీ కుటుంబంపై ఎప్పుడూ ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈద్ శుభాకాంక్షలు.”

5 /5

“ఈద్ మీకు కొత్త ఆశలు, కొత్త అవకాశాలు తీసుకురావాలి.” “మీ ఇంట్లో నవ్వులు, ఆనందం ఎప్పుడూ నిండిపోవాలి ఈద్ సందర్భంగా.” “మీ జీవితంలో ప్రతి కష్టం తొలగి సంతోషం మాత్రమే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను.” “ఈద్ రోజున మీకు.. మీ కుటుంబానికి శుభం, సౌభాగ్యం కలగాలి అని కోరుకుంటూ ఈద్ ముబారక్.”

Next Gallery

