Happy Republic Day 2026: తెలుగులో రిపబ్లిక్ డే విషెస్, గ్రీటింగ్స్, HD ఫొటోస్..

Happy Republic Day Wishes 2026: జనవరి 26వ తేదీ 1950 సంవత్సరంలో భారత రాజ్యాంగం అవతరించింది. దీనికి గుర్తుగాను ప్రతి ఏడాది జనవరి 26న గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం.. అయితే ఈ ఏడాది కూడా దీనిని ఎంతో ఘనంగా జరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ ఇలా అందరికీ శుభాకాంక్షలు పంపండి.
Happy Republic Day Wishes 2026: 1950 జనవరి 26వ తేదీన భారత రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చింది. ఇదే రోజు దేశాధినేతలను ప్రజలే ఎన్నుకునే గణతంత్ర వ్యవస్థ ఏర్పడింది. రాజ్యాంగ అవతరణ జరిగిన రోజుగా కూడా భావిస్తారు. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన రోజును ప్రతి ఏడాది జనవరి 26వ తేదీన గణతంత్ర దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాం..
త్యాగానికి గుర్తు కాషాయం.. శాంతికి చిహ్నం శ్వేతం.. పచ్చదనానికి ప్రాణం పచ్చ రంగు.. ఈ మువ్వన్నెల సాక్షిగా భరతమాతకు నీరాజనం.. గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..
స్వయం పాలన మన సార్వభౌమధికారం.. ప్రతి పౌరుడు బాధ్యతగా భారతదేశంలో మెలగాలి.. దేశ గౌరవాన్ని విశ్వవ్యాప్తం చేయాలి.. ఇదే మన అందరి బాధ్యత.. జై హింద్..
అందరికీ మానవత్వం.. అంతటా న్యాయం.. మన రాజ్యాంగం ప్రసాదించిన అద్భుతమైన వరం.. మనమంతా దేశాభివృద్ధిలో భాగమవుదాం.. అందరికీ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..
జన్మభూమికి వందనం.. స్వేచ్ఛ భారత్ కి అభివందనం.. ప్రతి భారతీయుడు రక్తంలో ప్రవహించే ప్రతి చుక్క దేశం కోసం తలపించాలి.. మీ అందరికీ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..
భరతమాత పాదాలకు నీరాజనం.. గణతంత్ర వేడుకలకు సుస్వాగతం.. ప్రగతి చక్రం ఎంతో అద్భుతంగా ముందుకు సాగాలి.. మన దేశం అగ్రరాజ్యంగా ఎదగాలి.. భారత్ మాతాకీ జై..