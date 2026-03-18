Happy Ugadi 2026: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు ఇలా పంపండి..

Happy Ugadi 2026 Wishes: 60 ఏళ్ల చక్రంలో 40 వ సంవత్సరమే పరాభవ నామ సంవత్సరం. అయితే ఈ ఏడాదికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ సమయంలో ఎక్కువగా ప్రకృతిలో మార్పులు సంభవిస్తాయి. కాబట్టి మానవుల్లో కూడా మార్పులు సంభవించవచ్చు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన ఏడాదిని ఆనందంగా స్వాగతించాలని కోరుకుంటూ ఇలా అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి.
Happy Ugadi 2026 Wishes In Telugu: పరాభవ నామ సంవత్సరమనేది తెలుగు కాలమాన ప్రకారం 60 సంవత్సరాల చక్రంలో 40 సంవత్సరం గా భావిస్తూ ఉంటారు. ఈ 60 సంవత్సరాల ప్రభవతో మొదలుపెట్టి.. అక్షయతో ముగిస్తారు. పరాభవ అంటే సాంస్కృతిలో సాధారణంగా అపజయం లేదా తిరస్కరణగా చెప్పుకుంటారు. జ్యోతిష్య శాస్త్ర రీత్యా ఈ సంవత్సరంలో పుట్టిన వారు వారు పట్టుదలవారుగా.. ధైర్యవంతులుగా ఉంటారనే నమ్మకం... ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగి సంవత్సరం ప్రారంభం కాబోతున్న వేళ ప్రతి ఒక్కరికి ఇలా శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి.
శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం ఉగాది సందర్భంగా.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు.. ఈ కొత్త ఏడాది మీ ఇంట్లో సుఖ సంతోషాలు నింపాలని కోరుకుంటున్నాను..
తీపి, చేదు, ఉప్పు, కారం, పసుపు, వగరు ఈ షడ్రుచుల సమ్మేళనమే జీవితం. ఈ ఉగాది నుంచి మీ జీవితంలో కష్టాలన్నీ తొలగిపోయి.. కేవలం సంతోషాలే మిగలాలని ఆశిస్తూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు..
కొత్త చిగురులు.. కొత్త ఆశలు..కొత్త లక్ష్యాలతో ఈ ఉగాది మీ జీవితంలో సరికొత్త వెలుగు నింపాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ హ్యాపీ ఉగాది..
ఈ పరభావనామ సంవత్సరం మీకు అఖండ విజయాలతో పాటు ఆయురారోగ్యాలను ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరుపేరునా ఉగాది శుభాకాంక్షలు..
మామిడి పిందెల పులుపు.. వేప పువ్వుల చేదు.. బెల్లం తీపి.. మీ జీవితంలో సరికొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపాలని కోరుకుంటూ.. ఉగాది పండుగ శుభాకాంక్షలు..