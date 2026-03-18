Happy Ugadi 2026: తెలుగులో ఉగాది శుభాకాంక్షలు HD ఫోటోస్‌, గ్రీటింగ్స్‌..

Ugadi Subhakankshalu 2026 In Telugu: పరాభవ అంటే అవమానమైనప్పటికీ.. పురాణాల్లో మాత్రం దీని గురించి ఎంతో అద్భుతంగా వివరించారు. కొత్త ఉత్తేజంతో ముందుకు నడవాలని అర్ధాన్ని కూడా సూచిస్తుంది. కాబట్టి ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన పరాభావ సంవత్సరం అందరికీ మంచి చేయాలని కోరుకుంటూ ఇలా శుభాకాంక్షలు పంపండి..
Ugadi Subhakankshalu 2026 In Telugu: పరాభవ అంటే సాధారణంగా అవమానం లేదా ఓటమి అని పురాణాలు చెబుతూ ఉన్నాయి. అయితే, ఆధ్యాత్మిక కోణంలో దీనికి మరో అర్థం కూడా ఉంది. పర అంటే గొప్పదైన, భవ అంటే పుట్టుక లేదా స్థితి అనే అర్ధాన్నిస్తుంది. అంటే గతంలోని దోషాలను పోగొట్టుకుని, కొత్త ఉత్తేజంతో ముందుకు సాగడం అని కూడా పండితులు చెబుతుంటారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన సంవత్సరానికి స్వాగతం పలుకుతూ.. ఇలా మీ మేలుకోరే వారందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి..
చిగురించిన కొమ్మల్లో కోయిలమ్మ పాట.. వికసించిన పూదోటలో వసంతాల బాట.. ఈ ఉగాది మీ ఇంట సిరి సంపదలను కురిపించాలని కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పరాభవనామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు.
తీపి వగరు కలిసినప్పుడు వేప పువ్వు కూడా ప్రసాదంలా.. కష్ట సుఖాల కలయిక ఈ జీవితం.. ఈ నూతన సంవత్సరం మీ జీవితంలో మధుర స్మృతులను నింపాలని కోరుకుంటూ.. పరాభవ నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు..
మామిడి ఆకుల తోరణం.. ఇంటి ముందర ముగ్గుల హరివిల్లు.. వసంతకాలపు వేకువలో మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరుపేరునా హృదయపూర్వక ఉగాది శుభాకాంక్షలు..
పాత చేదు జ్ఞాపకాలను విడిచి.. కొత్త ఆశల చిగుళ్లలో.. సరికొత్త ఆశయాల దిశగా.. మీ అడుగుపడాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ ఉగాది పండగ శుభాకాంక్షలు..
కాలం పరుగులో మరో మైలురాయి.. ఈ తెలుగు నూతన సంవత్సరం మీ కలల సహకారానికి అద్భుతమైన నాంది కావాలని.. విజయలక్ష్మి మీ ఇంట కొలువై ఉండాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హ్యాపీ ఉగాది..